ZTE presenta el nubia M153 con la IA autónoma de Doubao AI Assistant y trae la mascota inteligente AI iMoochi

En el marco de su enfoque “Innovación + Acción”, ZTE ha presentado un nuevo avance en su ecosistema de inteligencia artificial con el lanzamiento de AI iMoochi, una mascota inteligente que ofrece respuestas en tiempo real y busca crear una relación emocional cercana con cada usuario. Según detalló el medio que reportó la información, esta mascota incorpora sensores táctiles y micrófonos junto a IA generativa, lo que permite que reaccione con gestos, sonidos y expresiones visuales ante estímulos como caricias o llamadas, adaptándose al entorno y a la interacción humana.

En el mismo evento realizado en el Mobile World Congress 2026, la compañía también anunció el lanzamiento en Europa de su smartphone nubia M153, un dispositivo que integra de forma nativa el asistente Doubao AI Assistant, desarrollado junto con ByteDance, propietaria de TikTok. El medio consignó que este móvil fue presentado inicialmente en China en diciembre y se define como el “verdadero teléfono con IA nativa” gracias a la integración profunda de Doubao AI Assistant a nivel de sistema operativo. Esta integración permite que el dispositivo ejecute tareas de manera completamente autónoma, incluso ante solicitudes complejas en lenguaje natural, ya sea mediante voz o texto.

Según indicó ZTE durante la presentación, el asistente Doubao AI utiliza la solución ‘AI Autopilot’ sobre tecnología ‘All-Native’, lo que posibilita desde la gestión simultánea de varias aplicaciones hasta la automatización de procesos de producción a gran escala. Un ejemplo destacado consiste en solicitarle, mediante voz, la creación de una publicación en redes sociales sobre un evento reciente; el asistente selecciona fotografías adecuadas de la galería, las muestra al usuario para su aprobación, genera el contenido y lo publica en la red social indicada, eliminando la necesidad de intervención continua del usuario. El medio replicó la explicación de ZTE al describir este sistema como un avance que permite al usuario experimentar una utilidad auténtica de “piloto automático” en su teléfono.

En cuanto a las características técnicas del nubia M153, el dispositivo incorpora una pantalla de 8 pulgadas fabricada en cristal singular y está equipado con un procesador Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Además, dispone de 16 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 512 GB. Durante la exhibición en el MWC 2026, la compañía aclaró que, pese a presentarse en España y otros mercados europeos, la funcionalidad Doubao AI Assistant solo se encuentra disponible para usuarios en China.

Junto a la presentación del smartphone, la mascota inteligente AI iMoochi fue descrita como un compañero virtual enfocado en proporcionar compañía personalizada y adaptada a la personalidad, preferencias y emociones de sus usuarios. El medio explicó que iMoochi responde a la interacción del usuario moviendo la cabeza, los ojos o la cola. Sus ojos, dotados de una pantalla OLED con brillo ajustable, permiten que las expresiones varíen según el entorno. El diseño físico incluye una textura peluda y suave, imitando características de diferentes animales, mientras que los cinco sensores táctiles —distribuidos en cabeza, espalda, nariz y patas—, combinados con micrófonos, amplifican su respuesta ante las caricias, el contacto y el sonido.

De acuerdo con lo publicado, AI iMoochi se concibe tanto para usuarios jóvenes como para personas mayores que buscan una alternativa a la tecnología convencional, ofreciendo funciones de acompañamiento, opciones de protección familiar y juegos sociales a través de una aplicación específica, desde la cual es posible monitorear el estado emocional de la mascota.

En el contexto del desarrollo de la inteligencia artificial en dispositivos móviles, ZTE manifestó que busca transformar la experiencia digital a través de una integración total entre hardware, software y servicios, para que la IA evolucione de ser una simple herramienta a convertirse en un socio simbiótico y activo para el usuario. Según reportó el medio citado, la firma sostiene que la incorporación de estas soluciones representa un cambio en la interacción humano-máquina, profundizando los vínculos gracias a una IA capaz de entender, aprender y adaptarse a la rutina de cada persona.