Ya conocemos a los 3 finalistas de 'GH DÚO'. Juanpi se convierte en el último expulsado de la edición

Las emociones vividas por los concursantes en la casa de Tres Cantos se intensificaron en una velada marcada por la presencia de familiares y por confesiones personales, como la de la ex de José Carlos Montoya, quien compartió con los espectadores que su paso por el concurso la llevó a superar una relación sentimental significativa. En este clima de tensiones y revelaciones, se concretó la lista de los tres finalistas que disputarán la última gala de ‘GH DÚO’, después de una eliminación en directo que dejó fuera de la competencia a Juanpi, tal como reportó el medio original.

Según informó la fuente, la audiencia decidió que Carlos Lozano y Anita Williams accedieran primero a la final, asegurando su permanencia en el reality. Gloria González y Juanpi quedaron entonces enfrentados en un duelo definitivo por la permanencia. Tras el recuento de votos, fue Juanpi quien resultó expulsado, quedando así definidas las plazas de finalistas para Carlos Lozano, Anita Williams y Gloria González de cara a la última jornada, que se celebrará el próximo martes.

El medio detalló que la expulsión de Juanpi ocurrió en una noche cargada de contenido emocional y reencuentros familiares. Durante la gala, se destacó además la intervención de la ex pareja de José Carlos Montoya en la llamada “curva del amor”, espacio donde la concursante expresó que llegó a la casa con el “corazón cosido a pedazos” y que ha logrado superar esa etapa mientras participaba en el programa. Las palabras de despedida hacia Juanpi también reflejaron el significado de su paso por la casa y el impacto personal de su estancia, destacando su evolución y la oportunidad de reconciliarse públicamente con Sandra, a raíz de la polémica ruptura que habían protagonizado anteriormente, según consignó la misma fuente.

En la última semana previo a la final de ‘GH DÚO’, la casa de Tres Cantos vivió primero la eliminación de Sandra Barrio, quien fue destituida en un duelo directo con Carlos Lozano, decisión anunciada el jueves anterior. A partir de ese momento, solo cuatro participantes conservaron la opción de disputar el premio de 50.000 euros, cifra reservada para quien logre imponerse en la gala definitiva. El formato introdujo entonces una expulsión exprés, acelerando el ritmo de eliminaciones para dejar establecida la terna que se enfrentará en la conclusión del concurso.

La noticia llega justo cuando otro de los realities emblemáticos de Mediaset, ‘Supervivientes 2026’, inicia su nueva edición. El grupo de concursantes, que incluye figuras como Ivonne Reyes, Gabriela Guillén, Jaime Astrain, Paola Olmedo, Álex Ghita, Gerard Arias, Claudia Chacón y Álex de la Croix, partió rumbo a Honduras este domingo. El estreno del programa está previsto para el jueves de la próxima semana, según informó el mismo medio, lo que marca un recambio de ciclos en la parrilla de realities de Telecinco.

El recorrido de Juanpi en la casa fue objeto de atención tanto por parte de los seguidores como de los responsables del programa, quienes, al comunicarle la expulsión, le transmitieron un mensaje de reconocimiento: “Entraste en la casa en tu no mejor momento, pero esta casa ya forma parte de tu historia. Espero que te lleves las cosas buenas y que te haya servido para confiar en ti. Gracias por el camino recorrido juntos, hasta siempre”, reprodujo la fuente original.

La final a celebrarse el martes quedará compuesta por Gloria González, Anita Williams y Carlos Lozano. Cada uno de ellos buscará conquistar el apoyo de los espectadores, quienes tendrán la decisión final para consagrar al vencedor o vencedora, según publicó el medio. El desenlace de esta edición adquirió mayor expectación por el nivel de competitividad mostrado por quienes alcanzaron la instancia decisiva, tras superar eliminaciones y desafíos sucesivos en el formato que caracteriza al reality.

La programación especial de la última gala implica que se dará cierre a una edición que ha contado con momentos de alta tensión emocional, intervenciones de familiares y decisiones de público que han definido el rumbo de los concursantes. El proceso de eliminación directa, reflejado en las últimas jornadas, agilizó la resolución del certamen y consolidó a los participantes que, finalmente, aspiran a obtener el premio mayor ofrecido por ‘GH DÚO’, según detalló la fuente.