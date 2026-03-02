Siria detiene a varios supuestos miembros de Estado Islámico en la provincia de Deir Ezzor

Darrar al Shamlan, comandante de las Fuerzas de Seguridad Interna en Deir Ezzor, señaló que la reciente intervención efectuada en Al Bukamal, localidad fronteriza en el este de Siria, busca contener el repunte de ataques y amenazas atribuidas a células afiliadas al grupo Estado Islámico en esa región. Según reportó la cadena estatal Syria TV, la operación culminó con la detención de varios individuos identificados por las autoridades como presuntos integrantes de ese grupo armado, aunque el número exacto de arrestados no fue divulgado.

Las autoridades sirias, de acuerdo con información difundida por Syria TV y reproducida por medios internacionales, llevaron a cabo la acción en respuesta a la intensificación de la actividad de Estado Islámico durante las últimas semanas en la provincia de Deir Ezzor. Los ataques dirigidos contra fuerzas de seguridad y funcionarios locales impulsaron la decisión de reforzar las acciones en áreas consideradas estratégicas, como Al Bukamal, ciudad que mantiene una posición crucial dada su proximidad con la frontera iraquí.

Según las declaraciones de Al Shamlan recogidas por Syria TV, la célula desmantelada estaría implicada en distintos incidentes recientes que minaron la estabilidad local. Este contexto de inseguridad se agravó ante las amenazas formuladas por Estado Islámico contra el actual presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, derivadas de las campañas emprendidas por el Gobierno en cooperación con la coalición internacional en la lucha contra dicho grupo.

La participación de Damasco en la alianza internacional encabezada por Estados Unidos ha sido uno de los factores que, según detalló Syria TV, generó manifestaciones de rechazo desde sectores radicales y organizaciones yihadistas dentro del país. El pasado de Ahmed al Shara, quien desempeñó el liderazgo de Hayat Tahrir al Sham (HTS) antes de la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, contribuyó al enojo de grupos extremistas, pues Al Shara ahora encabeza el Gobierno en transición mientras intensifica las acciones conjuntas contra las redes de Estado Islámico.

Los incidentes más recientes atribuidos a Estado Islámico en Deir Ezzor se ubicaron tanto en zonas rurales como en centros urbanos y, según Syria TV, incluyeron emboscadas a patrullas, ataques a controles y la emisión de mensajes de intimidación hacia representantes oficiales e integrantes de las fuerzas de seguridad locales. El auge de estas amenazas llevó a que el Gobierno priorizara la vigilancia y las operaciones en Al Bukamal, punto clave del cruce fronterizo con Irak y tradicionalmente conectado con rutas utilizadas por grupos armados.

El mismo medio reportó que el dispositivo desplegado involucró unidades especializadas en la detección de células clandestinas y contó con apoyo logístico proveniente de la coalición internacional. A pesar de que las autoridades evitaron precisar la cifra de detenidos, emitieron un mensaje dirigido a la población local resaltando que las fuerzas seguirán efectuando acciones “hasta erradicar la presencia de grupos insurgentes” en la zona.

La provincia de Deir Ezzor alberga una diversidad de comunidades y se mantuvo como escenario recurrente de enfrentamientos armados desde 2014. Tras la pérdida de los principales territorios en Siria y el vecino Irak, las células de Estado Islámico mantuvieron actividades clandestinas, aprovechando la porosidad de la frontera y la fragmentación de la autoridad local para reorganizarse. Syria TV consignó que las autoridades consideran estas detenciones un avance frente al riesgo de recaídas en episodios de violencia y nuevos reclutamientos.

La campaña de arrestos se produce en un momento de cambios políticos tras la caída de Bashar al Assad a finales de 2024 y el inicio del periodo de transición encabezado por Ahmed al Shara. La colaboración entre elementos sirios y fuerzas multilaterales redefine el enfoque de seguridad, mientras las repercusiones de estas acciones se reflejan en la reacción de grupos yihadistas enfrentados tanto al nuevo liderazgo como a la influencia extranjera. Según Siria TV, el liderazgo de Al Shara, vinculado anteriormente a Hayat Tahrir al Sham, ha sido motivo de disputa interna y de cuestionamiento por parte de sectores extremistas.

El balance de las autoridades tras la intervención en Al Bukamal incluye la incautación de materiales presuntamente utilizados para la planificación de nuevos ataques, así como la obtención de información relevante para futuras operaciones en la provincia. Syria TV añadió que los agentes encargados del operativo continuarán desarrollando acciones preventivas enfocadas en desmontar la logística y disuadir posibles represalias de Estado Islámico.

Con este último arresto, el Gobierno de transición busca fortalecer su posición en la lucha contra las células yihadistas, reafirmando la cooperación con la coalición internacional y acentuando el control de sitios estratégicos en el este de Siria. A la par, la presión sobre las comunidades locales y el entorno fronterizo permanece como una de las prioridades de la agenda de seguridad, según han subrayado funcionarios a medios estatales.