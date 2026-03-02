Sainz: "Tuve que demostrar que la decisión de Williams era correcta, me divierte superar contratiempos"

Carlos Sainz recordó que en la temporada pasada experimentó una etapa en la que la presión por demostrar la validez de su llegada a Williams fue especialmente intensa, llegando a considerar que los podios conseguidos en ese periodo tuvieron un significado superior a los anteriores de su carrera. El piloto madrileño de Fórmula 1, en declaraciones recogidas por Europa Press, señaló que esas victorias le resultaron particularmente gratificantes en comparación con lo vivido en otras escuderías, enfatizando la relevancia personal y profesional de esos resultados. El piloto, de 31 años, subrayó que superar obstáculos forma parte de su trayectoria y continúa percibiéndolo como un estímulo constante, en un contexto en el que la nueva etapa en Williams trae consigo nuevos desafíos.

Según publicó Europa Press, la pretemporada de la Fórmula 1 ha dejado incertidumbre tanto para Williams como para sus pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon, por el estado del monoplaza, al que Sainz describió como "muy verde". Esta situación marca un contraste con los resultados obtenidos en la recta final de la temporada anterior, cuando Sainz sumó tres podios —dos en domingos y uno en la carrera Sprint—, resultados que ahora parecen más distantes debido a los cambios regulatorios introducidos en la competición. Sainz hizo referencia al hecho de que la adaptación constante a obstáculos representa la dinámica habitual de su carrera: "La vida es así, yo creo que todo el rato te ponen una piedra y te tienes que recuperar", afirmó el piloto, agregando que la temporada pasada la exigencia pasaba por validar la decisión de fichar por Williams, tanto para sí mismo como para los observadores externos. "Este año la piedra va a ser recuperarnos de un inicio de temporada duro y estoy seguro que al año siguiente me pondrá otra piedra... Es un poco la historia de mi carrera deportiva, me divierte tener que superar estos contratiempos", manifestó Sainz al medio.

Al repasar las dificultades y éxitos recientes, Sainz rememoró los terceros puestos obtenidos en las últimas ocho carreras de la temporada pasada, en Azerbaiyán y Catar, así como otro podio en la Sprint de Austin. El piloto explicó que estos reconocimientos los recibió con mayor satisfacción que los conseguidos con Ferrari, estableciendo un paralelismo con su etapa en McLaren y el contexto desafiante que caracterizaba a ambos equipos. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, el piloto sostuvo que en Ferrari los podios se vivían como una obligación inherente a la naturaleza del equipo, mientras que en Williams los resultados llegaron de forma inesperada y representaron "un regalo" al equipo por el esfuerzo colectivo a lo largo de la campaña. "El podio con Williams supo mejor que cualquier otro podio de mi carrera. Pondría igual los de McLaren, porque era un equipo que estaba en una situación similar", expresó. Sainz añadió que los éxitos en Williams fueron motivo de ilusión para toda la escudería y reflejaron la recompensa al trabajo realizado en condiciones adversas.

Europa Press también destacó que Sainz mantiene una postura distante ante las críticas, afirmando que no le afecta la falta de reconocimiento e insistiendo en que valora la opinión de los profesionales con los que comparte trabajo. "Habrá gente que me valore muchísimo, incluso más de lo que me merezco, y luego habrá otra que no me ponga nada en valor y sea contraria, anti a lo que soy yo. Sinceramente, me da igual, no me quita el sueño y no me lo voy a quitar nunca", declaró el piloto español. Para Sainz, lo fundamental es nutrirse del respaldo que recibe de la afición española y que dicho apoyo le brinde motivación adicional. "Lo único que intento es disfrutar todo el apoyo de la afición española que tengo, que es muchísimo, lo intento absorber y que me ayude a mejorar en el día a día. Lo que me tiene que importar es cómo me considera la gente que sabe, los jefes de equipo, los ingenieros con los que trabajo, todo el mundo que ha podido trabajar directamente conmigo, que tenga una buena opinión y una buena valoración", explicó en la entrevista difundida por Europa Press.

En lo referente a su futuro en la Fórmula 1, Sainz manifestó que aún no tiene definido hasta qué punto prolongará su carrera y evitó establecer previsiones a largo plazo. Rechazó hacer proyecciones sobre si sus ganas de competir permanecerán intactas cuando alcance los 40 años o más, condicionado a su nivel competitivo y al atractivo que pueda seguir encontrando en la máxima categoría. "No tengo la bola de cristal para saber si con 42 años me va a seguir apeteciendo competir o no, tendré que ver la F1 de entonces, ver a qué nivel estoy y evaluar si estoy listo para luchar por un Mundial. Si estoy al nivel que estoy ahora y con las ganas que estoy ahora, da por hecho que no tendré por qué retirarme", concluyó Sainz, según reportó Europa Press.

La situación de Williams y sus perspectivas para la temporada han quedado fijadas por la incertidumbre de los resultados de la pretemporada y por los desafíos que supone un monoplaza aún en desarrollo. El piloto español insistió en que su motivación inmediata pasa por recuperar el terreno perdido y que es este tipo de objetivos los que dinamizan su carrera en ausencia de un coche que le permita aspirar directamente al campeonato mundial. Mientras tanto, los cambios en la normativa del campeonato han elevado la dificultad para toda la parrilla, incrementando la necesidad de adaptación y de encontrar oportunidades para sobresalir, una realidad que Sainz ha convertido en motor recurrente de su trayectoria, según lo relatado en Europa Press.