Orange Business negocia una alianza estratégica con Tech Mahindra

La revisión de los procedimientos internos, herramientas y indicadores de desempeño constituye una de las fases centrales del proceso emprendido por Orange Business en busca de optimizar su funcionamiento. Este análisis exhaustivo permitirá identificar de qué forma puede aprovechar la experiencia de Tech Mahindra, con el propósito de mejorar la velocidad, la adaptabilidad y la eficiencia general de sus operaciones. Según informó Europa Press, este enfoque se integra en el contexto de negociaciones exclusivas entre ambas multinacionales para establecer una alianza estratégica internacional orientada a fortalecer la transformación digital de empresas alrededor del mundo.

Orange Business y Tech Mahindra confirmaron el inicio de conversaciones reservadas para forjar una colaboración global, cuya vigencia propuesta alcanzaría los cinco años. De acuerdo con Europa Press, la asociación no implicaría participación accionarial y se focaliza en promover el desarrollo en áreas como la inteligencia artificial, la automatización y la implantación de plataformas digitales seguras. El objetivo principal radica en acelerar la evolución digital de las empresas clientes de ambas firmas de manera global, combinando capacidades para incrementar la eficiencia, la competitividad y aportar soluciones innovadoras en el mercado empresarial.

Como parte del acuerdo bajo negociación, Orange Business consideraría la externalización de parte de sus servicios de soporte internacional al cliente, de sus operaciones desde la fase de cotización hasta la facturación, así como de los equipos de posventa ubicados fuera de Francia. Según detalló Europa Press, estas funciones serían trasladadas a Tech Mahindra, lo que permitiría a Orange Business focalizar recursos y reforzar su presencia internacional. La integración de los recursos de Orange Business International y las capacidades técnicas y operativas de Tech Mahindra busca agilizar procesos, mejorar la respuesta al cliente y fomentar el crecimiento sostenible.

El proceso de estructuración de la alianza se encuentra sujeto aún a la ratificación por parte de los órganos de representación de los trabajadores relevantes, subrayó Europa Press. Esta etapa resulta fundamental para garantizar la transparencia y el consenso interno antes de la formalización definitiva del acuerdo. Entre los ejes de colaboración, se prioriza la identificación de sinergias que permitan exprimir al máximo la suma de fortalezas de ambas empresas, con miras a transformar la experiencia del cliente y consolidar la expansión global de sus servicios.

Aliette Mousnier-Lompré, consejera delegada de Orange Business, declaró a Europa Press que esta alianza servirá como motor fundamental para el crecimiento tanto de Orange Business como de sus clientes a nivel mundial. Para Mousnier-Lompré, el acuerdo reforzará la capacidad de la empresa de origen francés para proveer servicios internacionales en mercados cada vez más exigentes y digitalizados.

Por su parte, Mohit Josh, director ejecutivo y director general de Tech Mahindra, sostuvo que la asociación estratégica permitirá a ambas compañías establecer nuevos estándares en conectividad empresarial y experiencias digitales. “Uniremos nuestras fortalezas complementarias para ayudar a las empresas a acelerar la transformación digital y abrir un abanico de posibilidades en un mundo cada vez más conectado”, expresó Josh según consignó Europa Press.

La alianza propone servirse del posicionamiento y la infraestructura de Orange Business International junto a la flexibilidad y escalabilidad de Tech Mahindra. Esta combinación pretende acelerar la automatización en los procesos empresariales de sus clientes, incrementar la eficiencia operativa y aportar un mayor valor añadido a escala global. Europa Press reportó que la estructura del acuerdo busca garantizar que la colaboración maximice el impacto en cuanto a crecimiento sostenible y mejora de la experiencia del usuario final.

Finalmente, ambas compañías sostienen que, mediante la integración de procesos y de recursos, podrán responder con mayor rapidez a las demandas cambiantes del entorno digital, así como adaptarse a las tendencias del mercado vinculadas a la inteligencia artificial, la automatización y la seguridad digital. Europa Press subrayó que la alianza aún se encuentra en fase de negociación, pendiente de los procesos internos de consulta y aprobación necesarios para su implementación oficial.