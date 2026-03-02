Macron refuerza el arsenal nuclear y amenaza con usarlo para defender los "intereses vitales" de Francia

El jefe de Estado francés presentó la introducción de un nuevo submarino nuclear equipado con misiles balísticos, denominado ‘L’Invincible’, cuya entrada en servicio está prevista para 2036. En el contexto de estas declaraciones, el presidente Emmanuel Macron proclamó su intención de fortalecer el poder disuasorio del país y subrayó que “si usáramos nuestro arsenal, ningún Estado, por poderoso que fuera, podría evitarlo. Ninguno, por grande que fuera, se recuperaría”, según consignó el medio. Esta advertencia se enmarca en un periodo de tensión a nivel global, marcado por el aumento de hostilidades en Oriente Próximo y la modernización militar de potencias como Rusia y China.

De acuerdo con lo publicado por la prensa internacional, Macron anunció que ha dado instrucciones para reforzar el arsenal nuclear francés, especificando que el uso de dicho arsenal se plantea como respuesta en caso de que se vean amenazados los “intereses vitales” de Francia. El mandatario recalcó que nunca dudará en tomar “las decisiones que sean necesarias para proteger los intereses vitales” del país, dejando claro que, ante la coyuntura internacional adversa, la capacidad de respuesta nuclear sigue siendo central en la política de defensa francesa.

Durante su intervención en un discurso desde Île Longue, en la región de Brest, el presidente insistió en la importancia de consolidar una “disuasión nuclear avanzada” en Europa, motivada por las amenazas convergentes que afectan al continente. En este sentido, Macron precisó que su iniciativa contempla la posibilidad de que socios europeos participen conjuntamente en ejercicios de disuasión nuclear. Según la información publicada, hasta el momento ocho países han manifestado su adhesión a esta propuesta: Alemania, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca.

En su discurso, Macron justificó el refuerzo de la estrategia nuclear francesa por el desarrollo acelerado de sistemas de protección más sofisticados por parte de China y Rusia, aunque enfatizó que la intención de Francia no es embarcarse en una carrera armamentística. Tal como publicó la prensa, el presidente afirmó que “esa nunca ha sido nuestra doctrina”, insistiendo en que la postura francesa se fundamenta en la disuasión, y no en la acumulación de armamento para rivalizar en número o en tecnología con otros Estados.

El mandatario reiteró que la disuasión nuclear constituye “la piedra angular” de la estrategia de defensa nacional. Así, la modernización y el fortalecimiento del arsenal nuclear buscan permanecer alineados con ese principio rector. Macron vinculó el fortalecimiento del dispositivo a la necesidad de que Francia conserve su libertad de acción y se mantenga respetada en la escena internacional, argumentando que “en este mundo peligroso e inestable, para ser libre hay que ser temido”, según recogió la prensa en su cobertura del acto.

El nuevo proyecto del submarino ‘L’Invincible’ representará un avance tecnológico y militar significativo para la Marina francesa y, de acuerdo con lo detallado en el discurso, constituye una respuesta adaptada a los desafíos emergentes y a la evolución de las amenazas estratégicas. La implementación del submarino en 2036 proporcionará a Francia mayor capacidad para desplegar y proteger su poder nuclear en los próximos años.

El discurso presidencial se centró en subrayar la evolución de las amenazas globales, el papel de la disuasión nuclear en el equilibrio de poder europeo y la disposición de Francia a colaborar con otros países para garantizar la seguridad regional. Macron hizo hincapié en que la doctrina francesa sigue orientándose hacia el mantenimiento de la paz a través de una capacidad de disuasión creíble y efectiva, abriendo además la puerta a una coordinación estratégica más amplia dentro de Europa.