La colombiana Ecopetrol inicia la exportación de petróleo hacia Estados Unidos con un buque de uso exclusivo

El sistema de transporte implementado en el buque 'Atlantic Majesty' utiliza tanques donde el oxígeno se reemplaza por un gas inerte, un mecanismo que aporta mayor seguridad durante el traslado de grandes volúmenes de petróleo. Según informó el medio original, Ecopetrol ha recurrido a este tipo de buques con el objetivo de optimizar la entrega de crudo pesado, consolidando de esta manera su presencia en el principal destino internacional de la compañía, el mercado estadounidense. La partida desde el Terminal Marítimo de Coveñas, prevista para esta semana, marca el inicio del primer embarque bajo la modalidad de 'Time Charter' con un buque de uso exclusivo para la empresa estatal colombiana.

De acuerdo con la información publicada, la capacidad máxima del 'Atlantic Majesty' asciende a 600.000 barriles, aunque este traslado inaugural implicará el transporte de 525.000 barriles de crudo proveniente de los campos Castilla y Rubiales, ubicados en Colombia. Estos yacimientos se encuentran entre los principales productores de crudo pesado del país y su producción resulta clave para las operaciones de exportación de Ecopetrol. El destino asignado para este cargamento es el Golfo de Estados Unidos, una región estratégica por la ubicación de refinerías y centros de distribución dedicados al procesamiento y comercialización de hidrocarburos importados.

Tal como reportó la fuente, el modelo de contrato 'Time Charter' permite a Ecopetrol contar con el buque de manera exclusiva durante un periodo determinado, sin adquirir la embarcación, lo que facilita el control de la logística y la programación de exportaciones. Esta modalidad contractual responde a la necesidad de aumentar la eficiencia operativa en el transporte marítimo y asegurar disponibilidad para rutas prioritarias.

El medio consignó además que el mercado estadounidense concentra el 36 por ciento del total de exportaciones de crudo realizadas por Ecopetrol, con un promedio mensual de cuatro millones de barriles despachados hacia ese país. Este volumen destaca la relevancia de Estados Unidos como socio comercial en la estrategia de internacionalización de la petrolera estatal, cuyo enfoque busca reforzar la continuidad de suministros y el acceso a mercados con altos niveles de demanda.

La utilización del 'Atlantic Majesty', diseñado para el traslado seguro debido a su sistema de gas inerte, se alinea con los requisitos internacionales de seguridad marítima en el transporte de hidrocarburos. De acuerdo con el medio consultado, la selección de esta tecnología tiene como fin reducir riesgos de inflamabilidad y garantizar la integridad del crudo durante la travesía hasta su destino.

Ecopetrol, como empresa controlada por el Estado colombiano, mantiene una política de diversificación de destinos de exportación, aunque Estados Unidos se mantiene como el mercado de mayor volumen. El embarque que se realiza esta semana representa el primer envío organizado bajo esta nueva modalidad de contratación de buque, lo que podría marcar un precedente para futuras operaciones de exportación. La estatal colombiana confirmó que continuará evaluando alternativas de transporte para mantener su competitividad en los mercados energéticos globales, según lo publicado por el medio.

El proceso logístico para la carga en el Terminal Marítimo de Coveñas se efectúa bajo estándares internacionales de seguridad y eficiencia, permitiendo la transferencia de grandes volúmenes de petróleo en tiempos reducidos. Los campos Castilla y Rubiales, origen del crudo cargado en el 'Atlantic Majesty', figuran entre los bloques más productivos en la geografía petrolera de Colombia, y su operación contribuye significativamente a la balanza exportadora de la nación. La compañía plantea que este tipo de embarques constituye una respuesta a la demanda sostenida del mercado estadounidense y fortalece los vínculos comerciales bilaterales en el sector energético.