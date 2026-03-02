Investigan al responsable de un establecimiento del sur de Gran Canaria por vender mercancía falsificada

La Guardia Civil ha investigado al responsable de un establecimiento comercial de Puerto Rico-Mogán, en Gran Canaria, como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial al intervenirle más de 100 artículos falsificados para su venta, valorados en 8.940 euros en el mercado.

La actuación, que se enmarca en los servicios de control fiscal y protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, comenzó en el mes de febrero, cuando agentes de la Patrulla Fiscal de la 2ª Compañía de Vecindario inspeccionaron un establecimiento comercial de Puerto Rico-Mogán, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante la visita los agentes detectaron numerosos artículos que no contaban con los distintivos de autenticidad ni con los controles de calidad propios de las marcas originales, por lo que tras estas comprobaciones, se procedió a la aprehensión de más de un centenar de productos.

Entre los productos intervenidos había 29 pantalones y 19 camisetas de fútbol de una conocida firma internacional, así como equipaciones completas de distintos equipos y cuatro bolsos de una marca de lujo. Todo ello, señalan, tendría un valor en el mercado que alcanzaría los 8.940 euros.

Para llevar a cabo esta actuación, los agentes han trabajado junto con representantes de las marcas afectadas y peritos en propiedad industrial, lo que permitió confirmar la falsedad de los artículos. Además destacan que la rapidez en la actuación facilitó que la inspección se llevara a cabo antes de que la mercancía pudiera ser ocultada o retirada del local.

Así tras identificar al responsable del establecimiento, se procedió a su investigación formal por el citado delito, informándole de sus derechos conforme a la normativa vigente. En cuanto a la mercancía, la mayor parte quedó depositada en el propio establecimiento, precintada y a disposición de la autoridad judicial, salvo las muestras remitidas para su análisis pericial definitivo.

Finalmente las diligencias policiales han sido remitidas al juzgado en funciones de guardia de San Bartolomé de Tirajana, donde continuará la tramitación del procedimiento.