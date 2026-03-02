FADSP critica que los sindicatos convocantes de la huelga contra el Estatuto Marco no representan a todos los médicos

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha afirmado este lunes que la huelga de médicos contra el Estatuto Marco ha sido convocada por sindicatos "corporativos y minoritarios" que, a su juicio, "no representan a toda la profesión".

A través de un comunicado, ha recordado que muchas de las reivindicaciones de los sindicatos médicos, como la duración de la jornada laboral o las retribuciones, son competencia de las comunidades autónomas. "Estas propuestas tienen un indudable calado político dado que pretenden desviar la atención sobre los verdaderos responsables la situación y culpar en exclusiva al Gobierno", ha explicado.

Desde la Federación se muestran a favor del derecho a la huelga, sin embargo, creen que es "desproporcionado" convocar una huelga indefinida en la sanidad pública, ya que puede "alterar" el funcionamiento y la programación de los hospitales y centros de salud, "perjudicando a la población que soportará incrementos aún mayores de las listas de espera".

En este contexto, la FADSP asegura que es necesario un nuevo Estatuto, ya que cree que el de 2003 ha quedado obsoleto. "Aunque algunas propuestas son mejorables, como la no exigencia de dedicación exclusiva a todo el personal, consideramos que introduce importantes avances y crea una base legal para continuar mejorando la situación", concreta.

La Federación es consciente de que una parte del personal sufre "importantes problemas" y que el sistema sanitario presenta "deficiencias organizativas y funcionales, y una mala gestión y planificación", pero considera un error pensar que el nuevo Estatuto Marco sea el instrumento adecuado para poder resolverlos.

"Los sindicatos corporativos pretenden conseguir un Estatuto Marco propio para personal médico, así como poder negociar al margen del resto del personal que trabaja en el sistema sanitario público, y blindar la doble dedicación a la sanidad pública y privada. Este planteamiento muestra que la huelga no es para mejorar derechos profesionales sino para alcanzar un marco separado de negociación y defender privilegios", denuncia la Federación.

Por último, defiende que todo el personal tenga un marco común con capacidad para negociar mejoras específicas y no espacios separados por colectivos. "La dedicación exclusiva es una necesidad estratégica del sistema sanitario, ya que permite premiar el compromiso con el servicio público y una mayor implicación y disponibilidad asistencial. Defender la doble dedicación prioriza los intereses de una minoría que obtiene beneficios particulares a costa de la equidad y del sistema público", finaliza.