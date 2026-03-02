El Rey, Illa y Collboni inauguran el MWC 2026

La edición de 2026 del Mobile World Congress (MWC) coincide con el vigésimo aniversario de la llegada del congreso a Barcelona, marcando dos décadas de actividad tecnológica internacional en la ciudad. Durante la jornada inaugural, desarrollada en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat, la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resultó notoria en el recorrido institucional encabezado por el Rey Felipe VI. Según informó el medio original, el monarca contó con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, así como de otras autoridades gubernamentales y ejecutivos internacionales del sector.

El evento, de acuerdo con lo publicado, incluyó la tradicional visita inaugural del Rey, quien cada año acude al primer día del congreso. En esta edición, Felipe VI estuvo acompañado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto. A ellos se sumaron representantes del sector organizador y empresarial, como el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga; y el consejero delegado de GSMA, John Hoffman, detalló la misma fuente.

Durante su recorrido, el Rey se dirigió en primera instancia al espacio de la Mobile World Capital Barcelona en el Hall 6, donde fue recibido por Francesc Fajula, director ejecutivo de la fundación. La visita continuó en el estand de la Generalitat, donde Felipe VI saludó a Alícia Romero, consellera de Economía y Hacienda, y a Miquel Sàmper, conseller de Empresa y Trabajo. El itinerario incluyó una parada en el Pabellón de España y posteriormente en el estand de GSMA, donde Vivek Badrinath, director general de la asociación mundial de operadores móviles, atendió al jefe de Estado, según consignó el medio mencionado.

El monarca también recorrió los estands de empresas operadoras de telecomunicaciones como Telefónica, Orange y Vodafone, ubicados en el Hall 3 del recinto ferial. Ahí, Felipe VI tuvo oportunidad de conocer algunos de los proyectos y desarrollos presentados por las compañías, reportó la fuente. El trayecto institucional de la comitiva real y de las autoridades tuvo una duración aproximada de una hora y concluyó alrededor de las 12:25 horas.

Según detalló la publicación citada, la edición de este año del congreso está marcada por la amplia presencia de ejecutivos internacionales y la ausencia de algunas figuras políticas relevantes a nivel nacional. El evento reúne a representantes clave del sector móvil y se desarrolla en Barcelona hasta el jueves.

El Mobile World Congress se consolidó en Barcelona en 2006 y, desde entonces, ha impulsado la posición de la ciudad como punto central de innovación tecnológica y empresarial. La organización del evento recae en la GSMA, entidad que aglutina compañías y profesionales del sector de comunicaciones móviles a nivel mundial. La ceremonia de apertura y la visita oficial reflejan la importancia institucional que el congreso mantiene dentro y fuera de España.

Esta edición destaca por la diversidad de actividades y espacios orientados a mostrar el futuro de la tecnología móvil, como evidenció el recorrido de las autoridades por los distintos pabellones y estands. Las compañías aprovecharon la ocasión para exponer soluciones tecnológicas, servicios innovadores y proyectos de transformación digital ante un público internacional.

El contexto del vigésimo aniversario refuerza el papel del Mobile World Congress no solo como evento de negocios, sino también como cita de referencia para la cooperación entre sector público y privado, lo que resalta la relevancia que las autoridades y líderes empresariales otorgan a la cita barcelonesa, según lo transmitió la cobertura del medio citado.