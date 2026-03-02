El precio del petróleo sube más de un 8% y las Bolsas europeas apuntan a fuertes caídas tras el ataque a Irán

El bloqueo temporal en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, región por la que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, ha provocado la interrupción de numerosos envíos y ha afectado al flujo habitual de bienes estratégicos, según consignó el medio original. El cierre de esta vía clave para el comercio internacional se ha producido tras el anuncio por parte de Mediterranean Shipping Company (MSC) y de Maersk de la suspensión de todas sus operaciones en la zona de Oriente Próximo. Este escenario emergió a raíz del ataque efectuado durante el fin de semana por Estados Unidos e Israel sobre Irán.

La reacción de los mercados fue inmediata. El precio del crudo Brent, referencia en Europa, experimentó un incremento del 8,5% cerca de las 8.00 horas, alcanzando los 79,05 dólares por barril (72,24 euros). Paralelamente, el West Texas Intermediate (WTI), indicador americano, también aumentó un 8%, situándose en 72,38 dólares por barril (66,22 euros), según informó el medio. Esta subida abrupta del petróleo se ha atribuido al temor de una interrupción prolongada en el suministro debido a la inestabilidad en el estrecho de Ormuz.

Los futuros de las bolsas europeas reflejan la alarma de los inversores ante la posibilidad de un conflicto prolongado en la región. Según detalló la fuente citada, se esperan caídas superiores al 1% en la apertura, con el índice alemán Dax proyectando una caída mayor al 2%. Este ambiente de incertidumbre también ha favorecido a los activos considerados resguardo, como el oro, que se revalorizó casi un 3% en las primeras horas del día.

El medio original reportó que la suspensión del tráfico marítimo no solo afecta a líneas comerciales, sino también a aseguradoras que han decidido dejar de cubrir operaciones en la zona. Como consecuencia, las plataformas digitales de seguimiento del tráfico marítimo muestran un paralizamiento del tránsito a ambos lados del estrecho, lo que suma complejidad a la logística global e incrementa las preocupaciones entre los operadores.

En cuanto a la respuesta empresarial, MSC comunicó en su página web que ha suspendido todas las reservas para el traslado global de cargamentos por Oriente Próximo hasta nuevo aviso y lo califica como una medida de precaución. Maersk notificó a sus clientes que ningún buque cruzará por el estrecho de Ormuz y advirtió posibles retrasos, desvíos o ajustes en los servicios con destino o escala en puertos del golfo Pérsico.

Las repercusiones de esta suspensión masiva en una de las principales rutas petroleras mundiales afectan tanto a los costes del petróleo como al cumplimiento de contratos comerciales internacionales. La incertidumbre sobre la reapertura del paso aumenta la volatilidad en los mercados energéticos y financieros globales.

El precio del oro también registra un crecimiento notable, reflejando el traslado de los inversores hacia activos considerados refugio. Según la fuente, cerca de las 8.00 horas de la mañana, este metal cotizaba con una apreciación próxima al 3%, en respuesta directa a la inestabilidad política y militar regional.

La crisis en Oriente Próximo y el impacto sobre Ormuz se combina con la reacción inmediata de agentes globales del comercio y del transporte marítimo. Las compañías afectadas, junto a los movimientos de los precios internacionales, siguen bajo el escrutinio de los analistas y de los actores económicos internacionales, mientras persiste la preocupación respecto a la duración y profundidad del conflicto y sus repercusiones sobre el abastecimiento mundial de energía.