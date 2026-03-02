El nuevo iPad Air llega con el chip M4 y mayor velocidad para ejecutar la IA

Apple ha anunciado la nueva tableta iPad Air, que está impulsada por el procesador M4, ejecuta modelos de inteligencia artificial a más velocidad y tiene soporte para WiFi 7, Bluetooth 6 y Thread.

Apple ha destacado la versatilidad de su nueva tableta, que llega con las prestaciones de iPadOS 26 para la multitarea y la creatividad, incluido el diseño Liquid Glass que ofrece un acabado translúcido.

Está impulsado por el chip M4, que ofrece "un salto significa en rendimiento", según ha destacado Apple en una nota de prensa, ya que el nuevo iPad Air es hasta un 30 por ciento más rápido que el iPad Air con M3 y hasta 2,3 veces más rápido que el iPad Air con M1.

El chip M4 también impulsa la inteligencia artificial del ecosistema Apple Intelligence. La memoria unificada del nuevo iPad Air aumenta un 50 por ciento hasta los 12 GB y su ancho de banda de memoria asciende a 120 GB/s, por lo que los usuarios pueden ejecutar modelos de IA a mayor velocidad. Además, el Neural Engine de 16 núcleos es tres veces más rápido que el del M1.

El iPad Air estrena el N1, un chip de conectividad inalámbrica diseñado por Apple que añade compatibilidad con WiFi 7, Bluetooth 6 y Thread. El modelo iPad Air WiFi + Cellular también integra el C1X, el módem de datos móviles diseñado por Apple.

Apple también ha destacado entre las mejoras que trae esta tableta la cámara frontal 12MP Center Stage, que está situada en el borde más largo del dispositivo, y los altavoces estéreo en horizontal. Es, además, compatible con accesorios, como los lápices ópticos Apple Pencil (USB-C) y el Apple Pencil Pro, y el teclado Magic Keyboard.

El nuevo iPad Air está disponible en dos tamaños: de 11 (desde 649 euros) y de 13 pulgadas (desde 849 euros), en los colores azul, púrpura, blanco estrella y gris espacial, y con 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB de capacidad. Ambos se encuentra en la versión WiFi y en la versión WiFi + Cellular.

Apple ha informado de que la tableta se pondrá a la venta el miércoles 11 de marzo, pero es posible reservarla desde el 4 de marzo.