COAG avisa de un impacto "inevitable" en los costes agrarios si se prolonga el conflicto en Oriente Próximo

El secretario General de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Padilla, ha avisado de un impacto "inevitable" en los costes agrarios si se prolonga el bloqueo en el estrecho de Ormuz tras el ataque lanzado este fin de semana por Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Aunque la situación todavía es incierta y los mercados están pendientes de cómo evoluciona el conflicto en las próximas horas, desde COAG han pedido en un comunicado que tanto el Gobierno como las instituciones europeas estén "atentos y preparados" para reaccionar si la escalada de precios se confirma por el conflicto en Oriente Próximo.

Padilla ha recordado que el 20% del petróleo mundial y una parte muy relevante del gas natural licuado que consume Europa, incluida España, circula por el estrecho de Ormuz por lo que la ha avisado del "riesgo real" ante un bloqueo del estrecho de Ormuz prolongado en el tiempo.

"El gasóleo agrícola, los fertilizantes nitrogenados y la energía eléctrica para el riego son los 'inputs' más expuestos, y los tres tienen una dependencia directa o indirecta de los precios del crudo y del gas", ha expuesto.

Padilla ha pedido "motorizar con seriedad" el conflicto en el golfo Pérsico ya que el campo español lleva años trabajando con márgenes muy estrechos, por lo que cualquier incremento sostenido en los costes de producción tiene consecuencias reales sobre la viabilidad de las explotaciones.

"Los agricultores y ganaderos no pueden asumir solos el coste de crisis que se originan a miles de kilómetros de sus campos", ha concluido.