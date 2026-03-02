Agencias

COAG avisa de un impacto "inevitable" en los costes agrarios si se prolonga el conflicto en Oriente Próximo

Guardar

El secretario General de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Padilla, ha avisado de un impacto "inevitable" en los costes agrarios si se prolonga el bloqueo en el estrecho de Ormuz tras el ataque lanzado este fin de semana por Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Aunque la situación todavía es incierta y los mercados están pendientes de cómo evoluciona el conflicto en las próximas horas, desde COAG han pedido en un comunicado que tanto el Gobierno como las instituciones europeas estén "atentos y preparados" para reaccionar si la escalada de precios se confirma por el conflicto en Oriente Próximo.

Padilla ha recordado que el 20% del petróleo mundial y una parte muy relevante del gas natural licuado que consume Europa, incluida España, circula por el estrecho de Ormuz por lo que la ha avisado del "riesgo real" ante un bloqueo del estrecho de Ormuz prolongado en el tiempo.

"El gasóleo agrícola, los fertilizantes nitrogenados y la energía eléctrica para el riego son los 'inputs' más expuestos, y los tres tienen una dependencia directa o indirecta de los precios del crudo y del gas", ha expuesto.

Padilla ha pedido "motorizar con seriedad" el conflicto en el golfo Pérsico ya que el campo español lleva años trabajando con márgenes muy estrechos, por lo que cualquier incremento sostenido en los costes de producción tiene consecuencias reales sobre la viabilidad de las explotaciones.

"Los agricultores y ganaderos no pueden asumir solos el coste de crisis que se originan a miles de kilómetros de sus campos", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ministros de Sumar condenan ataques a Irán, alertan del "mundo en llamas" y piden respeto al derecho internacional

Los representantes gubernamentales de Sanidad, Derechos Sociales, Juventud e Infancia expresan fuerte rechazo a las recientes acciones militares, advierten sobre el deterioro del equilibrio global y subrayan la necesidad de diálogo, respeto a pactos internacionales y defensa de los derechos fundamentales

Ministros de Sumar condenan ataques

Los analistas prevén que el crudo alcanzará los 90 dólares y defienden proteger carteras con activos refugio

El encarecimiento de la energía por el conflicto en Oriente Medio y la volatilidad bursátil europea llevan a expertos a priorizar el oro, el dólar y activos defensivos, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro económico global y la política monetaria

Los analistas prevén que el

CSIF exige en el 8M delegados sindicales en Igualdad y refuerzo de protocolos contra el acoso sexual en administraciones

El sindicato solicita avanzar en medidas eficaces para garantizar equidad y proteger a las trabajadoras, insistiendo en crear figuras especializadas en cada centro laboral y endurecer la prevención ante agresiones, discriminación salarial y dificultades para conciliar

CSIF exige en el 8M

El Gobierno pide "tranquilidad" porque "en ningún momento" se han "activado" las bases de Rota y Morón para atacar Irán

María Jesús Montero aseguró que el uso de instalaciones militares estadounidenses en Andalucía no ha sido solicitado ni se prevén cambios en los protocolos, mientras el Gobierno mantiene contacto con españoles en la zona y pide priorizar vías diplomáticas

El Gobierno pide "tranquilidad" porque

Turquía niega ataques de Irán contra objetivos de EEUU en su territorio

Ankara desmintió señalamientos sobre supuestos bombardeos relacionados con Irán y Estados Unidos en su territorio, subrayando control total de sus fronteras, negando cualquier daño o presencia extranjera, y alertando sobre campañas de desinformación en redes sociales

Turquía niega ataques de Irán