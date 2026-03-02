Agencias

CaixaBank impulsa un programa de talento femenino en el sector de la banca de inversión y mercados

CaixaBank ha lanzado la primera edición del programa 'GIFT' (Girls in Finance & Talent) con el objetivo de impulsar el talento femenino en el sector de la banca de inversión y los mercados financieros, explica la entidad bancaria este lunes en un comunicado.

En colaboración con las universidades Universitat Pompeu Fabra, Universidad Carlos III, Esade, Icade y Cunef, y con la participación de áreas de CaixaBank como Corporate & Investment Banking (CIB), la iniciativa combina formación especializada, experiencias prácticas y acompañamiento personalizado para las participantes del programa.

"GIFT nace con la voluntad de actuar de forma temprana y transformadora para contribuir a romper el ciclo de baja representación femenina en posiciones financieras, incidiendo en una etapa determinante como es la universitaria", explica CaixaBank.

4 ETAPAS

Así, el programa está estructurado en 4 etapas progresivas: una experiencia de inmersión y formación para 40 alumnas y un reto colaborativo tipo hackathon, unas prácticas en CaixaBank en verano y unas prácticas de seis meses remuneradas para las ganadoras del reto y la posibilidad de optar al programa New Graduate de CaixaBank una vez finalicen el grado universitario.

Durante todo el programa, además, diferentes mujeres del sector de la banca de inversión y áreas financieras especializadas harán un acompañamiento personalizado a las participantes.

