Belarra exige a Sánchez que aclare el papel de la base de Rota en la guerra de Irán e insiste en salir de la OTAN

Las declaraciones de Ione Belarra en Valladolid incluyeron críticas directas a la fabricación de drones en fábricas de León y Valladolid, actividad a la que vinculó con el concepto de "rearme criminal" y que relacionó a nuevas instalaciones desarrolladas por Indra y Edge Group, una compañía de Emiratos Árabes Unidos. Este detalle en el contexto de la industria militar española ha incrementado la presión sobre el Gobierno central respecto al papel de infraestructuras militares y tecnológicas en la política exterior y de defensa, especialmente tras recientes operaciones militares internacionales que han suscitado amplio debate.

Según publicó el medio fuente, la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, emplazó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aclarar si la base militar estadounidense de Rota, en Cádiz, se utilizó como apoyo logístico para la intervención militar de Estados Unidos en Irán. Durante un acto en Valladolid, Belarra subrayó la importancia de esclarecer la implicación de España en dicho operativo, exigiendo transparencia acerca del uso de instalaciones militares en territorio nacional.

El medio informó que la solicitud de explicaciones de Belarra responde a la muerte de niñas en el sur de Irán durante una intervención militar de Estados Unidos e Israel. La portavoz de Podemos calificó la acción como una violación del derecho internacional humanitario y consideró urgente que el Ejecutivo revele el papel desempeñado por la base de Rota, señalando que, de confirmarse su uso como "centro logístico clave", España podría verse expuesta a riesgos mayores e incluso convertirse "en un objetivo de guerra".

De acuerdo con las declaraciones consignadas por la fuente, Belarra argumentó que la sociedad española debe conocer "la verdad", pues señaló que Pedro Sánchez defiende públicamente la paz mientras, en sus palabras, "hace la guerra" al permitir que bases militares de Estados Unidos se utilicen para “intervenciones militares ilegales”. Además, Belarra denunció el rearme y acusó al Ejecutivo de ser “cómplice del peor genocidio en un siglo en Palestina”.

Podemos reiteró su demanda de que el Gobierno no solo explique el uso de las bases militares, sino que también condene de manera explícita la intervención militar en Irán. La formación pidió que la declaración sea “sin paliativos, sin excusas, sin peros”. Según reportó la fuente, esta reclamación se produce en paralelo al discurso de Belarra sobre el rearme en Castilla y León. En este sentido, destacó los vínculos de esta comunidad con la industria armamentística, concretamente la apertura de plantas de producción de drones por parte de Indra y Edge Group, y cuestionó la colaboración con empresas de Emiratos Árabes Unidos, calificando ese país como “una dictadura de las que le gustan a Estados Unidos”.

El medio detalló que la diputada de Podemos insistió en que la ciudadanía de Castilla y León aspira a un contexto pacífico y rechaza la orientación hacia el incremento del gasto en defensa. Belarra enmarcó sus declaraciones en la campaña electoral, respaldando al candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas.

Durante su intervención, la dirigente de Podemos volvió a solicitar la salida de España de la OTAN, sumándose así al mensaje difundido por el secretario de Organización de su partido, Pablo Fernández, quien también reclamó el cierre de bases militares estadounidenses en territorio español y el rechazo a la “alianza militar” de la OTAN. Tanto Belarra como Fernández consideraron que la pertenencia a la organización convierte al país en “cómplice” de crímenes graves contra la humanidad.

A lo largo del discurso, Ione Belarra remarcó el contraste entre los pronunciamientos del presidente Sánchez a favor de la paz y las acciones del Gobierno, que, según ella, refuerzan la industria militar y la participación española en operaciones bélicas internacionales. La líder de Podemos concluyó que su partido no comparte lo que describió como una “hipocresía” por parte del Ejecutivo en relación con los compromisos internacionales, tanto en materia militar como humanitaria.

Así, la exigencia de Podemos gira en torno a un doble objetivo político: asegurar la transparencia sobre el uso de las bases militares estadounidenses en suelo español y promover el abandono de la alianza atlántica, instando al Ejecutivo a adoptar una postura firme contra la implicación en operaciones armadas en el extranjero.