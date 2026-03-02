Aplazada una reunión de ministros de la UE en Chipre tras la incursión de un dron en una base británica

El Consejo de Seguridad Nacional de Chipre se reunió tras un incidente con un dron que afectó una base militar británica en Akrotiri, evento que llevó al aplazamiento de una reunión informal de ministros de la Unión Europea prevista para este lunes en Nicosia. Según informó la agencia Europa Press, autoridades chipriotas activaron protocolos de seguridad en coordinación con el Gobierno británico y la administración de las bases del Reino Unido en la isla, siguiendo de cerca el desarrollo de la situación.

Europa Press detalló que la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, actualmente a cargo de Chipre, tomó la decisión de posponer el encuentro después de que en la madrugada del lunes un dron procedente de Irán impactara la base británica, generando daños limitados. La fuente oficial chipriota subrayó que el ataque no tenía a Chipre como objetivo principal. Debido a este incidente imprevisto, que afectó el transporte aéreo hacia la isla, la presidencia chipriota comunicó el aplazamiento del Consejo de Asuntos Generales de la UE, programado para esa jornada.

Tras el incidente, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su respaldo a Chipre mediante un mensaje difundido en redes sociales: "Si bien la República de Chipre no era el objetivo, quiero ser clara: apoyamos colectiva, firme e inequívocamente a nuestros Estados miembro frente a cualquier amenaza". La comunicación de von der Leyen tuvo lugar después de mantener una conversación telefónica con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, y tras la denuncia británica acerca del lanzamiento desde Irán de dos misiles hacia la base en Akrotiri, en el contexto de una serie de represalias de Teherán tras los recientes ataques aéreos en la región.

Europa Press indicó que el Gobierno de Chipre confirmó daños limitados en la base militar del Reino Unido, señalando que el ataque fue perpetrado por un vehículo aéreo no tripulado. Las autoridades británicas consideraron improbable que el incidente constituyera un ataque deliberado contra sus instalaciones, situado en el marco de una respuesta iraní amplia ante las acciones militares de Estados Unidos e Israel iniciadas el sábado anterior, que incluyeron la muerte del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei.

El aplazamiento de la reunión afectó directamente la agenda de los ministros de Asuntos Europeos de los 27 Estados miembro, quienes tenían previsto tratar temas clave como la ampliación de la Unión Europea, el presupuesto común, la defensa del Estado de derecho y la democracia, así como las relaciones con países europeos no miembros, señaló Europa Press. Para España, en este tipo de encuentros suele participar el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Mariano Sampedro, aunque también asiste ocasionalmente el ministro de Exteriores.

De acuerdo con lo publicado, el uso de las bases británicas en Chipre cobró especial relevancia tras el anuncio del primer ministro británico, Keir Starmer, de que Londres respondió positivamente a la solicitud de Washington para utilizar dichas instalaciones en operaciones orientadas a atacar y degradar sistemas de lanzamiento de misiles del país asiático. Europa Press subrayó que el Gobierno británico interpretó la ofensiva con drones como parte de una campaña de represalias no focalizadas impulsada por Irán.

La base aérea de Akrotiri, donde tuvo lugar el incidente, representa uno de los puntos estratégicos de presencia militar del Reino Unido en la región del Mediterráneo oriental. Los protocolos de seguridad activados por las autoridades chipriotas tras el ataque incluyeron la coordinación con las instituciones europeas y con la administración de las bases británicas, informó Europa Press.

Este episodio impulsó manifestaciones de apoyo institucional a Chipre y reavivó la preocupación de organismos internacionales por la estabilidad en la región. La reacción de las instituciones europeas, encabezadas por la presidenta de la Comisión Europea, buscó transmitir respaldo a los Estados miembros, en especial aquellos ubicados en zonas de riesgo por conflictos fuera de sus fronteras.

Por su parte, fuentes ligadas al Gobierno chipriota insistieron en que la isla no fue el objetivo directo del ataque con drones. El portavoz de la presidencia chipriota señaló que todos los protocolos de seguridad continuaban desplegados, mientras proseguía la evaluación de la situación junto a socios y aliados internacionales. La interrupción de la cita ministerial también afectó los preparativos de próximas cumbres y foros europeos, además de modificar la agenda diplomática de varios países, incluidos miembros clave como España.

En el contexto de las relaciones exteriores de la Unión Europea, este incidente subrayó la importancia de la cooperación en seguridad y defensa entre los Estados miembro y sus socios estratégicos. Europa Press destacó que los temas pendientes en la reunión pospuesta incluían la coordinación de políticas y la preparación de próximas cumbres del Consejo Europeo, áreas sensibles debido a la inestabilidad en el entorno internacional. Las relaciones con países no miembros, como Reino Unido, Islandia, Noruega y Andorra, también forman parte del temario habitual de este formato de encuentros ministeriales, circunstancias ahora impactadas por la situación en Chipre.