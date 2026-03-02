Andy lanza 'Solo', el último adelanto álbum debut en solitario que lanzará este viernes

El último videoclip de Andy, bajo la dirección de Gabriel Pinal, utiliza la imagen como recurso para enfatizar que el proceso al que se enfrenta el cantante dista de vincularse con la soledad, pues pone de relieve la independencia y madurez alcanzadas en su carrera. Según informó la agencia de comunicación Be The One, esta pieza audiovisual acompaña el lanzamiento del sencillo “Solo”, que se convirtió el lunes en el adelanto final antes del estreno del álbum debut como solista, previsto para el 6 de marzo.

De acuerdo con la información proporcionada por Be The One, “Solo” no busca transmitir aislamiento; su mensaje principal se centra en la independencia tanto emocional como artística. La agencia detalló que el sencillo representa el inicio de una nueva etapa de crecimiento y agradecimiento por parte de Andy. El tema fue compuesto por Riki Rivera y producido por Juanma Leal, quienes colaboraron para crear una atmósfera que resalta la interpretación vocal del artista y pone de manifiesto la intención de plasmar serenidad y gratitud.

Tal como publicó la agencia de comunicación, Andy reconoce y agradece sus experiencias previas, marcando una transición hacia la autonomía creativa. La canción, enmarcada dentro del género pop, refleja el momento vital del cantante y se perfila como una declaración directa sobre la madurez y el aprendizaje a lo largo de su recorrido profesional y personal. Be The One afirma que avanzar en solitario, para Andy, significa integrar todo lo recibido y aprendido junto a quienes lo han acompañado en diferentes etapas, sin dejar atrás sus raíces.

La producción musical de “Solo” incorpora elementos que combinan sensibilidad en la letra, así como una propuesta fresca en la composición, confirmando la intención de consolidar una identidad propia en esta nueva etapa. Según consignó Be The One, el nuevo proyecto busca mostrar la faceta más auténtica de Andy, quien opta por un trayecto independiente, impulsado por el deseo de ofrecer una visión artística alineada con su crecimiento interior.

El lanzamiento del sencillo marca también el inicio de la promoción del álbum debut, que llevará el mismo nombre y estará disponible a partir del viernes. El medio consignó que, a través de este trabajo, Andy expresa satisfacción y esperanza, elementos que se reflejan tanto en la sonoridad de la canción como en la propuesta audiovisual. El mensaje de la agencia de comunicación subraya que, lejos de asociarse con el aislamiento, la apuesta por contar con autonomía creativa permite al cantante acceder a nuevas perspectivas y retos, siempre con una mirada de gratitud hacia el pasado.

El nuevo sencillo situado como anticipo del álbum de Andy sirve así de carta de presentación para su faceta más madura y consciente, en línea con el proceso de afirmación personal y artística reportado por Be The One. La agencia destaca que el proyecto ha sido gestado desde la serenidad, celebrando el recorrido anterior, lo que se traduce en la apuesta por un futuro independiente y el fortalecimiento de la identidad individual como músico.

En este contexto, la apuesta visual dirigida por Gabriel Pinal acompaña la narrativa propuesta en la canción, materializándose en un videoclip que refleja el estado emocional y el momento profesional del cantante. El medio de comunicación Be The One remarcó que el álbum “Solo”, disponible el próximo viernes, apunta a ser una consolidación del crecimiento y la maduración artística de Andy, posicionando este lanzamiento como el inicio de una etapa en la que la autenticidad y el aprendizaje pasado toman protagonismo.