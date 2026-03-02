Al menos tres muertos en nuevos ataques de las fuerzas rusas sobre la ciudad ucraniana de Kramatorsk

El alcalde de Kramatorsk, Oleksandr Honcharenko, expresó que “estamos estableciendo todavía las consecuencias del terrorismo ruso”, señalando que podría haber más víctimas tras el reciente ataque contra esta ciudad clave del este de Ucrania. Según reportó el medio, fuerzas rusas lanzaron un bombardeo sobre Kramatorsk este martes, con saldo inicial de al menos tres personas fallecidas, de acuerdo con fuentes municipales citadas por diversos medios internacionales.

De acuerdo con la información publicada por la prensa local y citada por agencias internacionales, el bombardeo impactó en la urbe a las 8:14, hora local. En mensajes difundidos a través de sus redes sociales, el alcalde Honcharenko afirmó que “esta mañana Kramatorsk ha sufrido bombardeo enemigos” y añadió: “Según información preliminar, tres personas murieron”. Además, Honcharenko manifestó su preocupación por la posibilidad de que la cifra de víctimas aumente, ya que la evaluación de daños y el recuento de personas alcanzadas por el ataque continuaba en curso durante las primeras horas posteriores al suceso.

El medio detalló que Kramatorsk, ubicada en la provincia de Donetsk, forma parte del corazón industrial y militar del Donbás. Esta ciudad ha enfrentado numerosos ataques desde el inicio de la invasión rusa a gran escala hace cuatro años, e incluso antes, durante la prolongada fase inicial del conflicto en esta región que remonta a 2014. Las nuevas hostilidades refuerzan la posición de Kramatorsk como objetivo estratégico declarado del ejército ruso y elevan la presión sobre la población civil que permanece en la urbe.

Según los datos recabados por las autoridades locales y reportados por el mismo medio, equipos de emergencia se desplazaron al lugar de los bombardeos para iniciar labores de búsqueda, rescate y atención médica. Las autoridades ucranianas condenaron el ataque, reiterando las acusaciones de que las fuerzas rusas mantienen ataques sistemáticos contra núcleos urbanos habitados, una práctica que, señalan, pone en riesgo a la población civil e infraestructuras críticas, además de dificultar los trabajos humanitarios en la zona.

El impacto de los bombardeos sobre Kramatorsk vuelve a poner de relieve la intensidad del conflicto en el este de Ucrania y subraya la vulnerabilidad de la ciudad frente a las ofensivas militares. Según la información oficial recogida por el medio, Kramatorsk mantiene una posición estratégica no solo por su relevancia como nudo logístico para las operaciones militares ucranianas, sino por su papel central en la resistencia regional. Las fuerzas rusas han apuntado a la ciudad en múltiples ocasiones durante la presente ofensiva, dañando viviendas, instalaciones industriales y la infraestructura básica de la urbe.

Distintos organismos de socorro y el propio gobierno local continúan el monitoreo de la situación. El alcalde Honcharenko insistió en que la evaluación de los daños y la identificación de las víctimas seguían abiertas tras el impacto, y subrayó que “no se descartan aún más víctimas”, lo que refleja el grado de incertidumbre que rodea a los eventos recientes en Kramatorsk. Mientras tanto, la comunidad internacional ha sido informada de estos hechos a través de los canales oficiales ucranianos, que solicitan mayor asistencia para atender la emergencia y contener una posible escalada humanitaria en la región.

La ciudad de Kramatorsk, frecuentemente en la línea de fuego desde el inicio formal de la guerra abierta entre Rusia y Ucrania en 2020, se mantiene como una de las localidades más afectadas por la intensificación del conflicto. Tal como publicó el medio, las autoridades locales reiteraron el llamado tanto a la población civil para mantenerse resguardada como a los organismos internacionales para incrementar la presión diplomática y la ayuda material destinada a paliar las consecuencias de este tipo de ataques recurrentes en el este de Ucrania.