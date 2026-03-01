Reino Unido permitirá el uso de sus bases para ataques contra los misiles iraníes

El primer ministro británico, Keir Starmer, enfatizó este domingo la presencia de al menos 200.000 ciudadanos británicos en la región de Medio Oriente y argumentó que la decisión del gobierno responde a una "amenaza urgente" proveniente de Irán, que podría poner en peligro tanto a civiles como a británicos. Según informó la agencia EFE, Starmer anunció que el Reino Unido ha autorizado el acceso de Estados Unidos a instalaciones militares británicas con el objetivo de enfrentar los riesgos asociados con el lanzamiento de misiles iraníes.

De acuerdo con lo publicado por EFE, el mandatario británico explicó en un mensaje grabado que la solicitud de Washington consiste en utilizar las bases para una acción defensiva "específica y limitada". El gobierno británico aceptó esta petición con la intención de impedir que Irán dispare misiles a través de la región, lo que, según Starmer, representa una amenaza directa para vidas inocentes y para la estabilidad de países que, según él, no están involucrados en el conflicto.

En su mensaje, Starmer precisó que la única manera de neutralizar la amenaza es destruyendo los misiles en sus almacenes o deshabilitando los sistemas de lanzamiento empleados por Irán. Sin embargo, detalló que el Reino Unido no participó en los ataques iniciales contra territorio iraní ni planea sumarse a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra dicho país. "Nuestra decisión de que Reino Unido no se implique en los ataques sobre Irán ha sido deliberada. Sobre todo porque creemos que la mejor manera de avanzar para la región y el mundo es una solución negociada", indicó Starmer, quien recalcó la importancia de que las iniciativas diplomáticas incluyan el desistimiento de Irán respecto al desarrollo de armas nucleares.

El medio EFE también consignó que Starmer remarcó la importancia de aprender de lecciones pasadas, haciendo referencia explícita a los errores de Irak y señalando que el actual enfoque británico busca evitar una escalada regional. El primer ministro describió el enfoque iraní como "aún más imprudente y peligroso para los civiles", en alusión al impacto que tendrían nuevos ataques en la vida y seguridad de la población.

Asimismo, el jefe de Gobierno británico reveló que aviones de combate del Reino Unido ya interceptaron con éxito ataques iraníes, aunque subrayó que esta actuación no forma parte de la ofensiva militar encabezada por Estados Unidos e Israel. Según reportó EFE, Starmer reiteró que la medida de autorización busca respaldar operaciones estrictamente defensivas y mitigar el riesgo de un incremento del conflicto, teniendo en cuenta la numerosa presencia de ciudadanos británicos en la zona.

Tras la intervención de Starmer, EFE detalló que la solicitud de Estados Unidos se centra en frenar la capacidad iraní de lanzar misiles y reducir la amenaza para los países vecinos y la población civil. La decisión del Reino Unido fue presentada como un acto necesario para limitar las posibilidades de que el conflicto escale y se extienda a otros actores internacionales.

Durante su alocución, Starmer insistió en la importancia de mantener un enfoque medido y estratégico ante los acontecimientos recientes. Según recogió EFE, el primer ministro dejó claro que la prioridad del gobierno sigue siendo la protección de civiles y la búsqueda de una resolución diplomática a las tensiones en la región.

En paralelo, EFE informó que la resistencia del gobierno británico a involucrarse directamente en ataques sobre suelo iraní responde a un análisis deliberado de las posibles consecuencias para la estabilidad internacional y la seguridad de sus ciudadanos. El Reino Unido apuesta, según Starmer, por una estrategia que busque frenar la violencia y fomentar el diálogo, proponiendo como alternativa la negociación y la presión diplomática para que Irán renuncie a la construcción de armas nucleares.

El último parte de EFE subrayó que Starmer reiteró la diferencia entre colaborar en operaciones defensivas y sumarse a iniciativas ofensivas, marcando una línea clara entre el respaldo logístico a Estados Unidos y la decisión política de no intervenir en bombardeos sobre territorio iraní.

A lo largo de su mensaje, según detalló EFE, el gobierno británico enfatizó su compromiso de seguridad tanto para los ciudadanos británicos presentes en Medio Oriente como para la estabilidad de toda la región. Starmer sostuvo que la situación exige una respuesta prudente y coordinada entre los aliados occidentales, con el objetivo de evitar un deterioro mayor en el escenario internacional.