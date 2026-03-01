Qatar reduce su participación en Iberdrola en 2025 y la sitúa por debajo del 7%

El resultado de la histórica ampliación de capital de Iberdrola ha llevado a Qatar Investment Authority (QIA) a ver por primera vez en más de una década su participación por debajo del 7%. Según reportó la prensa económica española, el fondo soberano qatarí mantiene la posición principal entre los accionistas, pero ya no se encuentra en los niveles de inversión que sostuvo de forma estable durante años. Este ajuste en la presencia de QIA responde a la decisión del fondo de no acudir a la ampliación de capital de 5.000 millones de euros realizada en julio, operación destinada a reforzar el crecimiento de la eléctrica en sus mercados estratégicos de Reino Unido y Estados Unidos.

Tal como publicó la prensa especializada, el informe anual de Iberdrola correspondiente a 2025 muestra que la participación de QIA en la compañía ascendía a 6,98% al 31 de diciembre, comparado con el 8,69% que ostentaba al cierre de 2024. Esta reducción de 1,71 puntos porcentuales representa el nivel más bajo de participación del fondo soberano desde 2012 y se produjo en un contexto de estabilidad previa, ya que, tras su llegada a la energética en 2011, QIA había ubicado su presencia en torno al 8% y así se mantuvo durante años. BlackRock, el siguiente mayor accionista, también redujo su peso en la empresa, colocándose en 6,03% tras ostentar 6,62% al finalizar 2024.

El valor de mercado de la posición qatarí en Iberdrola supera los 9.457 millones de euros. De acuerdo con las cifras difundidas por los medios económicos, la capitalización bursátil de la eléctrica rozó los 135.495 millones después de que los títulos cerraran la última sesión en Bolsa en 20,05 euros por acción; a lo largo de 2025, las acciones de la compañía se revalorizaron un 39%. Desde su entrada en Iberdrola en 2011 —cuando inyectó más de 2.000 millones de euros y tomó un porcentaje inicial superior al 6% mediante la suscripción de una ampliación de capital a 5,63 euros la acción— la inversión de Qatar se ha multiplicado por tres según la evolución bursátil de la compañía.

La dilución reciente en la participación de QIA obedece en buena medida a la ampliación de capital realizada por Iberdrola en julio, acorde al reporte de la prensa. Este movimiento, por importe de 5.000 millones de euros, supuso casi el 5% del capital total y estuvo enfocado en impulsar la estrategia de expansión en redes en mercados considerados de bajo riesgo regulatorio y con alta calificación crediticia, como Reino Unido y Estados Unidos. QIA optó en la ampliación por no ejercer su derecho de suscripción preferente, lo que se tradujo en una reducción directa de su peso en el capital superior al 0,4%, acentuando la caída total del 1,71% durante el ejercicio.

Las ampliaciones de capital no son infrecuentes en el caso de Iberdrola, que las utiliza en sus programas de retribución al accionista. Tradicionalmente, el fondo soberano de Qatar elegía cobrar el dividendo en nuevos títulos como forma de mantener su porcentaje, pero en esta ocasión la elección fue distinta. Según destacó el medio, la política habitual de la compañía permite compensar la dilución para quienes optan por reinvertir el dividendo en acciones nuevas; no participar en la ampliación masiva alteró este equilibrio para QIA.

El vínculo entre Iberdrola y QIA se inició en 2011 con una aportación significativa de capital que permitió al fondo qatarí convertirse en uno de los puntales accionariales de la empresa. A pesar de la actual reducción en su peso, QIA conserva la posición de primer accionista. No obstante, el fondo no dispone de representantes en el consejo de administración de la compañía, circunstancia que ha persistido a lo largo de estos años.

Más allá del capital, la relación entre Qatar e Iberdrola presenta otras dimensiones. La empresa española dispone en el país árabe del centro Iberdrola Innovation Middle East, situado en el Parque Científico y Tecnológico de Qatar. Según consignó la prensa económica española, este centro se orienta al desarrollo de soluciones digitales con el fin de facilitar la integración de energías renovables, el despliegue de redes inteligentes y la mejora de la eficiencia energética tanto dentro como fuera de la región.

Desde la entrada de QIA en el capital, la gestión accionarial de Iberdrola se ha caracterizado por la apertura a la inversión extranjera, recibiendo no solo fondos soberanos como el qatarí, sino también gestoras internacionales como BlackRock, cuyo peso —aunque reducido respecto al año anterior— la consolidó como segundo accionista relevante. Las fluctuaciones de las participaciones también se reflejan en la evolución de los programas de recompra de acciones, ampliaciones y dividendos que la compañía utiliza como herramientas para financiar su expansión internacional y retribuir a sus inversores.

El contexto de esta última ampliación de capital de Iberdrola responde a una estrategia de crecimiento focalizada en sectores y regiones con una regulación estable y altas calificaciones de riesgo crediticio. Este objetivo llevó a la compañía a destinar recursos significativos para consolidar su presencia en mercados clave para su plan global. Según publicó la prensa, la decisión de QIA de no participar en la ampliación reconfiguró la estructura accionarial, pero no alteró, de momento, la primacía del fondo en el capital de la empresa.

El informe anual de Iberdrola de 2025 resalta la evolución de las principales participaciones en el capital social y detalla que la alianza con el fondo qatarí se mantiene más allá de la mera tenencia accionarial. La presencia de Iberdrola en Qatar en actividades de innovación tecnológica contribuye a que la relación entre ambas entidades cuente con proyecciones de colaboración que trascienden la rentabilidad bursátil y abarcan el desarrollo de tecnología aplicada a la transición energética.