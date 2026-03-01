Agencias

Muere un joven y otros dos resultan heridos en un accidente en la A-357 a su paso por Ardales

Guardar

Un joven de 19 años ha fallecido y otros dos han resultado heridos en un accidente de tráfico registrado esta madrugada en la carretera A-357, a su paso por el término municipal de Ardales (Málaga), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la sala coordinadora ha detallado que el suceso ha tenido lugar en el kilómetro 20 de la A-357 a las 02,30 horas, cuando el teléfono 112 ha recibido un aviso por la salida de vía de un turismo, uno de cuyos ocupantes había caído por un terraplén. La sala coordinadora ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga.

Fuentes de Bomberos han indicado que el accidente se ha producido cuando un turismo se ha salido de la carretera y el ocupante del asiento trasero, un varón de 19 años, ha caído por un desnivel de unos cinco metros, resultando fallecido.

Los otros dos ocupantes del vehículo, conductor y copiloto, son dos jóvenes de 20 años que han resultado heridos en el accidente y han sido evacuados al hospital Clínico Universitario de la capital malagueña.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Chiara Ferragni, fan de Aitana tras coincidir en la Semana de la Moda de Milán: "Es fantástica"

La influencer italiana destacó su admiración por la cantante catalana tras compartir un desfile en Milán, describiéndola como “preciosa” y poseedora de “la mejor energía”, mientras celebra nuevos proyectos y su renovada presencia en eventos internacionales

Chiara Ferragni, fan de Aitana

El PP propone en el Congreso una estrategia para atraer turistas interesados en aprender español

El PP propone en el

El presidente de Irán ve en la muerte de Jamenei una "declaración de guerra" contra el mundo musulmán

El mandatario iraní acusa a Estados Unidos e Israel de provocar una grave crisis regional tras la muerte del líder supremo, promete represalias y destaca el deber de responder, mientras voces chiíes piden unidad frente al ataque

El presidente de Irán ve

Mayor Oreja urge a PP-Vox a armar una "alternativa al Frente Popular": "UCD rechazó el pacto con Fraga y desaparecimos"

El exministro del Interior advierte de una situación política crítica en España y llama a PP y Vox a superar diferencias para evitar los errores del pasado, defendiendo la necesidad de una gran alianza de centroderecha ante la presión social

Mayor Oreja urge a PP-Vox

Los contraataques iraníes contra Israel dejan al menos un muerto y 456 heridos

Según datos oficiales divulgados este domingo, una mujer de 60 años murió y cientos han requerido atención hospitalaria tras los ataques, mientras 86 afectados continuaban ingresados y una persona permanece en situación crítica según el Ministerio de Salud

Los contraataques iraníes contra Israel