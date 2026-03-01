Leire Martínez rompe con su pasado en La Oreja de Van Gogh con 'Historias de aquella niña': "Un ejercicio terapéutico"

Leire Martínez atraviesa una etapa clave en su carrera, marcada por su renacer en solitario tras años como vocalista de La Oreja de Van Gogh y por el debate constante sobre su nueva identidad artística lejos del grupo. Con su álbum 'Historias de aquella niña', la cantante ha respondido a críticas, comparaciones y opiniones en redes reivindicando su propio espacio creativo, un discurso que ha reforzado en su última firma de discos, donde ha hablado de cerrar etapas, reconciliarse con su pasado y mostrarse sin filtros como autora.

En este contexto, Leire atendió a sus seguidores en Barcelona en la firma de su primer disco en solitario, donde volvió a demostrar que la cercanía sigue siendo una de sus señas de identidad. La artista se mostró de lo más atenta con sus fans: habló con ellos, se hizo fotos, firmó discos y bromeó con los asistentes, creando un ambiente distendido y muy emocional.

Durante el evento, la cantante explicó el significado del título de su álbum, confesando que es una referencia directa a sí misma en otra época, "más niña", y que este trabajo ha supuesto para ella una reconexión profunda con esa parte creativa y curiosa de la infancia, la que quiere aprender, crecer, vivir aventuras y enfrentarse a retos. Definió el disco como un ejercicio casi terapéutico que le ha permitido recuperar "cosas maravillosas" de las que sentía que se había ido alejando con el tiempo, y que ahora reivindica como esenciales en su construcción artística.

Leire también recordó su reciente concierto en La Riviera, en Madrid, que calificó de "increíble", subrayando que el público acudió con muchas ganas y que esa energía se contagió rápidamente al escenario. Según relató, sintió cómo la audiencia empujaba a la banda durante todo el directo, convirtiendo la noche en una experiencia "súper bonita" y reforzando la sensación de que este nuevo proyecto en solitario está conectando de manera muy especial con sus seguidores.