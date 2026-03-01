La Comunidad de Madrid, región invitada de honor en el Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá

La Comunidad de Madrid será este año la región invitada de honor en el Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá (FIAV), que se celebra del 27 de marzo al 5 de abril, y llevará a la capital de Colombia la obra teatral 'Numancia' y el Ballet Español con el espectáculo 'Viaje al amor brujo'.

Según ha señalado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, esta presencia institucional "permitirá mostrar en el continente americano la fortaleza y diversidad del tejido escénico madrileño", con teatro contemporáneo, repertorio clásico y danza española a través de diversas producciones.

Con esta participación, el Gobierno regional busca "continuar ampliando la difusión internacional de sus producciones culturales y reforzando los vínculos de colaboración con los países de Hispanoamérica a través de las artes escénicas".

Así, Teatros del Canal llevará a Bogotá 'Numancia', obra dirigida por José Luis Alonso de Santos y una de las grandes tragedias de Miguel de Cervantes, que retrata la resistencia de la ciudad frente al Imperio romano y reivindica valores como la libertad, la justicia, el honor y la dignidad. La producción se representará en el Teatro Colsubsidio los días 31 de marzo y el 1 y 2 de abril.

La programación madrileña cuenta también con 'Viaje al amor brujo', del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, un recorrido por el flamenco clásico, tradicional y contemporáneo que rinde homenaje a Manuel de Falla con coreografías de Olga Pericet, Rafael Estévez y Valeriano Paños. El espectáculo podrá verse en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo los días 2, 3, 4 y 5 de abril.

Además, la Fundación Teatro de La Abadía presentará tres montajes. 'Caperucita en Manhattan', con creación y dirección de Lucía Miranda y basada en la novela de Carmen Martín Gaite, se representará en el Teatro Libre Chapinero los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril.

También viajará 'Enmudecer con hablar', dirigida por Abel González Melo y creada originalmente para el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, que ofrece una mirada contemporánea a los entremeses cervantinos 'El vizcaíno fingido' y 'Los habladores'. El espectáculo podrá verse igualmente los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril en el Teatro El Parque.

Finalmente, la obra 'Casting Lear', creación de Andrea Jiménez y coproducida junto a Barco Pirata, reconocida con dos Premios Max y concebida como una relectura contemporánea del clásico de Shakespeare se representará los mismos días en el Teatro Libre del Centro.

PLATAFORMA INTERNACIONAL PARA LAS ARTES VIVAS

El Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá, impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la capital colombiana, nació en 2024 con el objetivo de "consolidarse como plataforma de referencia para las artes vivas".

En su edición de 2026, el FIAV ha seleccionado 30 obras nacionales entre más de 200 propuestas, junto a una programación internacional que incluye a la Comunidad de Madrid como Invitada de Honor.