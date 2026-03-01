La 40 edición de los Premios Goya clama contra la violencia en Gaza, Irán o Ucrania

“Vengo de un futuro”, declaró la cineasta argentina Dolores Fonzi al recibir el Goya por su película ‘Belén’ durante la 40 edición de los Premios Goya, una ceremonia que, según consignó el medio, estuvo marcada por intensos llamamientos a la paz y numerosas denuncias contra la violencia y la represión política a nivel internacional. Según la información difundida por el medio, la gala celebrada el sábado en el Auditorio Forum CCIB de Barcelona se convirtió en un espacio donde artistas, premiados e invitados visibilizaron sus posturas sobre conflictos globales y expresaron su apoyo hacia víctimas de represión y violencia en contextos como Gaza, Irán y Ucrania.

De acuerdo con lo publicado, la ceremonia destacó desde sus primeros minutos por el posicionamiento de la industria cinematográfica española ante los conflictos internacionales. Los presentadores Luis Tosar y Rigoberta Bandini abrieron la gala en varios idiomas —castellano, catalán, gallego, vasco y lengua de signos española— con un mensaje explícito en rechazo a la violencia. “Esta industria siempre la ha condenado”, precisó Tosar al tomar la palabra.

Previamente al inicio del evento, varios nominados, presentadores e invitados exhibieron chapas con el lema ‘FREE PALESTINA’, además de reaccionar con asombro ante los recientes ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel hacia Irán, según detalló la misma fuente. Durante el desarrollo de la gala, la atención pública se concentró en las menciones recurrentes a la situación en Gaza. Actores, premiados y hasta la galardonada internacional Susan Sarandon, distinguida con el Goya Internacional 2026, lucieron una chapa con forma de sandía donde se leía el mensaje ‘Free Palestine’.

Según reportó el medio, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, subrayó en su intervención la “degradación” global y el menosprecio hacia los Derechos Humanos, condenando la “brutal” persecución que enfrentan inmigrantes y disidentes, especialmente en Estados Unidos, así como la represión, los encarcelamientos y las ejecuciones en naciones como Irán o Afganistán. A la vez, Méndez-Leite admitió que, aunque el cine español tiene capacidad para influir, “no va a arreglar nada”, en alusión al alcance limitado del sector ante desafíos internacionales.

El relato de los presentadores y distintos participantes se entremezcló con menciones a otras realidades sociales. El equipo de ‘Sorda’, que resultó merecedor de tres galardones, resaltó la exclusión que sufren las personas con discapacidad sensorial, aunque la directora Eva Libertad señaló que recientemente observa una actitud más empática y una mayor disposición a conectar con la comunidad sorda. El medio reportó también que la temática del cine español, su historia y sus destacados representantes, estuvo presente a través de homenajes y recordatorios a figuras ya fallecidas como Marisa Paredes, José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, Pedro Almodóvar y Carmen Maura, además de evocar discursos anteriores, como el que realizó Daniel Guzmán y el agradecimiento que Miguel Herrán expresó en 2016.

El contexto político y social actual ocupó un lugar importante en el escenario del Forum CCIB. Durante la entrega del Goya al Mejor Guion Adaptado por ‘La cena’, Joaquín Oristrell reclamó atención sobre la persistencia de la violencia hacia los migrantes. A su vez, la alerta frente al avance de posiciones de ultraderecha tomó centralidad con las palabras de Dolores Fonzi, quien sentenció durante su discurso: “La ultraderecha vino a destruirlo todo”.

El medio detalló también que las referencias a la violencia machista estuvieron presentes en la gala. Los presentadores y asistentes recordaron que el número de víctimas de violencia de género en España asciende a 10 mujeres en los primeros meses del año, según los registros del Ministerio de Igualdad, que recopila este dato desde el año 2003 y contabiliza un total de 1.353 mujeres asesinadas por esta causa desde entonces.

A diferencia de la gala del año anterior, ningún participante realizó menciones al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), registrado el pasado 18 de enero con un saldo de 46 fallecidos. Este contraste se evidenció en la diferencia respecto al homenaje prestado durante la gala anterior a víctimas de la dana en Valencia, que provocó más de 200 muertes.

En el terreno musical, la velada incorporó homenajes y actuaciones en directo de diversos artistas vinculados con Cataluña y otras regiones de España. La apertura rindió homenaje a Joan Manuel Serrat con la canción ‘Hoy puede ser un gran día’, mientras Méndez-Leite parafraseó versos del cantautor. Rigoberta Bandini interpretó el tema ‘De tot cor’ y Bad Gyal defendió la cultura musical catalana interpretando una rumba de la banda Arrels De Gràcia vestida por la firma barcelonesa Paloma Wool.

Durante la gala, Angeles Toledano y Alba Morena, acompañadas por coristas del Orfeó Català, presentaron la canción ‘Tu mirá’ de Lole y Manuel. Ana Mena ofreció una interpretación de ‘La bambola’ desde el piano, en una atmósfera íntima, y La Casa Azul enriqueció la presentación añadiendo un matiz electrónico. En otro momento, Belén Aguilera y Dani Fernández recordaron la figura de Robe, líder de Extremoduro, fallecido en diciembre, interpretando ‘Si te vas’ durante el homenaje póstumo a personalidades del audiovisual fallecidas durante el año entre quienes se encontraban Robe Iniesta, Mario Vargas Llosa, Mariano Ozores, Fernando Esteso y Verónica Echegui.

La ceremonia, que sumó un total de tres horas y diez minutos, fue veinte minutos más breve que la edición anterior y dedicó un espacio especial al cine catalán, proyectando un vídeo conmemorativo sobre obras y actores destacados de esa comunidad. La gala, celebrada en Barcelona, unificó la diversidad de lenguas y tradiciones culturales de España, incorporando el uso del catalán, gallego, vasco, además del castellano y la lengua de signos, y reflejó la preocupación del sector cultural ante los desafíos sociopolíticos globales y la situación nacional.

El medio subrayó que la entrega de premios no perdió la oportunidad de recordar figuras históricas del cine español, entre ellas Carmen Machi, Belén Rueda y Bibiana Fernández quienes evocaron la memoria de Marisa Paredes, José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, así como de referentes vivos y las contribuciones de Pedro Almodóvar y Carmen Maura al panorama audiovisual del país.

A lo largo de la gala, la presencia de símbolos de apoyo a Palestina y las reiteradas menciones a crisis humanitarias internacionales y retos sociales internos marcaron el sentido de una edición en la que política y cultura quedaron estrechamente entrelazadas, según publicó el medio.