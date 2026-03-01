Israel completa una nueva oleada de bombardeos contra objetivos militares iraníes

En la última ofensiva, se han atacado bases de lanzamiento en el centro de Irán, según las autoridades israelíes, las cuales alojaban cuantidades significativas de explosivos que, de haber sido utilizados, podrían haber generado una escalada considerable en la región. Estas acciones se han enmarcado dentro de una estrategia conjunta con Estados Unidos, la cual, según informó la Fuerza Aérea de Israel a través de sus canales oficiales, tiene como fin debilitar de forma sustancial el aparato militar de Teherán, frustrando la posibilidad de lanzamientos de misiles que representen una amenaza directa para territorio israelí y la estabilidad regional.

De acuerdo con la información difundida por el medio, la ofensiva lanzada este sábado se caracteriza por el empleo de cientos de bombardeos que han tenido como blanco instalaciones críticas del sector militar y nuclear iraní. Funcionarios estadounidenses, citados en los reportes, declararon que el objetivo central de la operación apunta al “desmantelamiento del aparato de seguridad del régimen”, lo que sugiere, según el mensaje recogido por los medios, una intención explícita de propiciar un cambio estructural en la actual conducción política y militar de Irán encabezada por los ayatolás.

La Fuerza Aérea de Israel precisó en un comunicado reproducido por diversas plataformas, que se intensificaron los ataques sobre bases de lanzamiento previamente intactas y localizadas especialmente en la región de Qom. Tal como informaron las fuentes militares israelíes, al interior de una de estas bases se encontraba almacenada una cantidad considerable de explosivos, identificada como “cientos de kilogramos”, que representaban un potencial peligro para el Estado de Israel. Las autoridades israelíes sostienen que esta operación permitió impedir decenas de lanzamientos ofensivos contra su territorio y ocasionó daños materiales severos a lo que describen como la “capacidad ofensiva más importante” del régimen iraní.

El medio detalla que las Fuerzas de Defensa de Israel mantienen sus acciones sobre los arsenales de misiles y los sistemas de defensa aérea iraníes. Según el comunicado replicado, “los ataques completados mejoran la libertad de acción de la Fuerza Aérea y frustran numerosos lanzamientos y misiles que amenazaban a los ciudadanos del Estado de Israel y de Oriente Próximo”.

Según publicó la fuente original, esta nueva fase de bombardeos ha sido calificada por las autoridades israelíes y estadounidenses como “sorpresiva”. Ambas fuerzas coordinadas argumentaron que los objetivos seleccionados constituyen “una amenaza inminente”, con especial énfasis en reducir al mínimo el margen de acción de misiles balísticos y sistemas de defensa iraníes. Fuentes estadounidenses, citadas por el mismo medio, sostienen que la operación servirá también para socavar cualquier intento de reconstituir la infraestructura de seguridad interna de Irán.

Irán, a través de sus portavoces oficiales citados por la fuente, reaccionó calificando la ofensiva militar como una violación grave de la Carta de Naciones Unidas y la legislación internacional. Las autoridades de Teherán denunciaron el ataque como una “agresión militar criminal” y aseguraron que se está vulnerando la soberanía del país. Como parte de la respuesta inmediata, según informó el medio, las fuerzas iraníes lanzaron ataques en represalia dirigidos a bases militares estadounidenses ubicadas en varios países del Golfo Pérsico, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.

El contexto de este intercambio se enmarca en una escalada de tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos, motivada por la percepción de amenazas cruzadas sobre el uso de misiles balísticos y el desarrollo de capacidades nucleares. Tanto Tel Aviv como Washington han enfatizado en sus mensajes oficiales, recogidos por la fuente, que su estrategia consiste en neutralizar de forma preventiva cualquier riesgo derivado de la actividad militar iraní contra intereses israelíes o la seguridad de otros actores del Oriente Próximo.

En el análisis de los portavoces militares israelíes difundido por redes y retomado por el medio, se recalca el efecto sobre la defensa aérea iraní y la disminución de potenciales lanzamientos, describiendo el resultado de la operación como una “grave afectación” a las capacidades ofensivas de la República Islámica. No obstante, desde Teherán la respuesta ha sido inmediata y contundente con la ejecución de ataques en instalaciones estadounidenses, confirmando la disposición de Irán a responder ante cualquier acción que perciba como una agresión extranjera.

Washington definió públicamente la ofensiva como parte de una política dirigida a modificar la estructura de poder en Irán, con mención explícita a la caída del sistema liderado por los ayatolás. Según detalló el medio, tanto funcionarios estadounidenses como israelíes reiteraron que las operaciones buscan limitar significativamente la capacidad de Irán para desplegar su arsenal de misiles y desarrollar su potencial nuclear, reduciendo así los riesgos para la región y para el propio Estado de Israel.

La confrontación militar de las últimas horas marca una nueva etapa en la dinámica de hostilidades entre estos países, en la que cada parte sostiene sus motivaciones: para Israel y Estados Unidos, la necesidad de defensa y estabilidad regional; para Irán, la exigencia del respeto a su soberanía e integridad territorial ante lo que consideran acciones de agresión externa, según comunicaron sus voceros oficiales tanto en medios nacionales como internacionales.