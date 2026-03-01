Irán reivindica su derecho a la legítima defensa en el Consejo de Seguridad: "Diplomacia y agresión no coexisten"

Durante una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeed Iravani, reclamó de manera enfática que el organismo responsabilice a Estados Unidos e Israel por ataques que, según las autoridades iraníes, constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad. De acuerdo con lo informado por la agencia de noticias Irna, Iravani insistió en la necesidad de que el Consejo exija a ambos países el cese inmediato de toda acción militar contra territorio iraní y establezca garantías vinculantes para evitar nuevas agresiones.

Según publicó Irna, el representante permanente iraní fundamentó su intervención en el derecho inherente de todos los estados a la legítima defensa, previsto por la Carta de Naciones Unidas. Durante la sesión, Iravani aseguró que Teherán mantiene su compromiso con los mecanismos diplomáticos y la negociación internacional, pero afirmó que “diplomacia y agresión no pueden coexistir”. Sostuvo que Irán no se someterá nunca ante la presión o la fuerza, argumentando que la diplomacia debe regirse por reglas claras y que el uso de la violencia, en su opinión, viola los principios fundamentales del derecho internacional.

El embajador describió la operación militar denominada Furia Épica como una respuesta a “agresiones no provocadas y premeditadas” realizadas por Israel y Estados Unidos contra territorio iraní, mencionando que este tipo de acciones han ocurrido en dos ocasiones en los últimos meses. Durante su alocución ante el Consejo de Seguridad, recogida íntegramente por la agencia oficial Irna, Iravani rechazó categóricamente las justificaciones presentadas por Estados Unidos e Israel, así como por miembros de la comunidad internacional, para defender el reciente ataque. Declaró que las explicaciones ofrecidas, según las cuales se trató de un supuesto “ataque preventivo”, carecen por completo de fundamento jurídico.

El medio Irna detalló que Iravani acusó al gobierno estadounidense de tergiversar los hechos y utilizar información falsa para legitimar estas acciones militares. Además, refutó las declaraciones de representantes de países europeos, como Reino Unido y Francia, a quienes también acusó de emitir afirmaciones sin base legal o fáctica respecto al programa nuclear iraní. El diplomático reiteró la posición de su país, apegándose al derecho internacional, para continuar ejerciendo la legítima defensa hasta que cesen todas las agresiones, garantizando, según sus propias palabras, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los países vecinos.

En el transcurso de la reunión, Iravani solicitó al Consejo de Seguridad que instituciones internacionales exijan la suspensión de “cualquier uso ilegal de la fuerza, incluidas amenazas explícitas o implícitas” por parte de Washington y Tel Aviv, y que exijan garantías de no repetición, de modo que ambas potencias asuman, en sus palabras, “plena responsabilidad por los daños materiales y morales” ocasionados a Irán.

Durante su intervención final, el embajador iraní ante Naciones Unidas afirmó: “Señor Presidente, permítame concluir con una verdad simple e innegable: Israel y Estados Unidos han atacado a Irán. Han violado el Derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas y deben rendir cuentas. El Consejo de Seguridad debe actuar ahora y detener de inmediato estos actos de agresión. El silencio es complicidad en este crimen”.

A lo largo de la sesión, según consignó Irna, Iravani insistió en que cualquier acción de defensa por parte de Irán iría dirigida únicamente a la protección de su integridad y contra agresiones externas, deslindando impactos hacia terceros o países de la región. Asimismo, defendió la postura de que las acusaciones vertidas por potencias occidentales respecto al programa nuclear de Irán no tienen fundamento y forman parte de una estrategia para justificar presiones diplomáticas y acciones hostiles.

El reclamo central del representante permanente de Irán ante la ONU, según reportó Irna, gira en torno a que el Consejo de Seguridad actúe de inmediato para detener las hostilidades y conforme mecanismos para que no se repitan ataques sobre su territorio. Iravani enfatizó la gravedad de los hechos atribuidos a Israel y Estados Unidos, a quienes responsabilizó no solo de daños tangibles sino también de vulnerar “la Carta de Naciones Unidas y las normas del derecho internacional aplicable”.