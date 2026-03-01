Irán inicia la sexta oleada de ataques contra 27 bases militares estadounidenses y otros objetivos israelíes

El barrio de HaKirya, en Tel Aviv, se encuentra entre los blancos militares de mayor relevancia que las fuerzas armadas iraníes identifican dentro de su nueva ofensiva, según reportó la agencia semioficial Tasnim. Este sitio, junto a la base principal de las Fuerzas de Defensa de Israel en Tel Nof y el complejo industrial de defensa en Tel Aviv, figura como objetivo prioritario para la sexta oleada de ataques con misiles y drones lanzada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán. Con estas acciones, el ejército iraní busca dar respuesta a los ataques conjuntos recientes de Estados Unidos e Israel que derivaron en la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Según consignó el medio Tasnim, la nueva ola ofensiva forma parte de la llamada “Operación Promesa Verdadera 4” y se dirige tanto a instalaciones israelíes como a 27 bases militares estadounidenses situadas en la región. Un comunicado divulgado por el ejército iraní, citado por la agencia, sostiene que estos bombardeos representan una reacción directa y robusta frente a lo que denominan agresiones a la soberanía nacional. Además, el texto subraya la determinación de no permitir que “suenen las alarmas en los territorios ocupados y las bases estadounidenses”. El mensaje avisa que, en caso de continuar las hostilidades, Irán “implementará un paso de venganza diferente y duro con sucesivas y lamentables bofetadas”.

La respuesta israelí se ha centrado en activar sistemas de defensa antiaérea en diversas regiones, especialmente en la zona centro del país. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que las alarmas han sido emitidas para advertir a la población sobre el peligro de ataque inminente. Según publicó Tasnim, el Comando del Frente Nacional de Israel empezó a difundir alertas anticipadas por teléfonos móviles en las áreas potencialmente afectadas. Las instrucciones oficiales exigen a los ciudadanos resguardarse en refugios antiaéreos y no abandonarlos sin una orden explícita de las autoridades. Las FDI advirtieron también que aunque los sistemas de defensa aérea están interceptando “constantemente amenazas” lanzadas desde Irán, no pueden garantizar una protección absoluta, por lo que recalcan la importancia de acatar los protocolos de seguridad.

Las declaraciones del ejército iraní, recogidas por Tasnim y citadas ampliamente en medios oficiales y redes sociales, remarcan que las Fuerzas Armadas del país consideran estos ataques como solo una parte de su respuesta. “La defensa no es hermética, por lo que las instrucciones del Comando del Frente Interno deben seguir siendo cumplidas”, reiteran las fuerzas israelíes en sus comunicaciones públicas y digitales para la ciudadanía.

La Guardia Revolucionaria iraní, según lo recogido por la misma agencia, había anticipado que la represalia tomaría la forma de una ofensiva categorizada como “la más feroz en la historia” de sus fuerzas armadas contra objetivos israelíes y estadounidenses en la región. En declaraciones difundidas poco antes del bombardeo, los portavoces de la Guardia calificaron de “castigo severo, decisivo y lamentable” las acciones que dirigirán contra los responsables de la muerte del líder Alí Jamenei. Según palabras textuales divulgadas por Tasnim, “las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán no permitirán que suenen las alarmas en los territorios ocupados y las bases estadounidenses, e implementarán un paso de venganza diferente y duro”.

La “Operación Promesa Verdadera 4” representa la sexta secuencia de ataques iniciados por Irán en el marco de las tensiones bélicas en la región. Según informó Tasnim, estas operaciones comprenden bombardeos de gran alcance con misiles y drones enviados desde territorio iraní hacia puntos concretos tanto en Israel como en instalaciones que albergan fuerzas estadounidenses. En la región, la activación repentina de alarmas antiaéreas y las instrucciones estrictas emitidas a la población reflejan el ambiente de alerta y preocupación prevalente ante la escalada militar.

Más allá de las repercusiones inmediatas, las autoridades militares de Irán sostienen que la serie de bombardeos busca inhibir futuras acciones hostiles de los países a los que considera responsables de las muertes y daños recientes en su territorio. El comunicado oficial reproducido por Tasnim enfatiza la existencia de un plan de represalias que podría escalar en intensidad si las operaciones en curso no conducen a la satisfacción de sus demandas o reparaciones.

En el marco de estos acontecimientos, el espacio aéreo y la infraestructura de defensa en Israel y áreas bajo influencia estadounidense han debido ajustarse a una amenaza renovada con medios tecnológicos avanzados, además de la presión psicológica generada entre las poblaciones civiles. Las fuerzas de seguridad insisten en la necesidad de máxima vigilancia y cumplimiento de las directrices comunicadas por el Comando del Frente Interior, recalca Tasnim.

Medios estatales iraníes y fuentes militares consultadas por la agencia también detallan que esta oleada de ataques combina la utilización de drones armados y misiles balísticos de diferentes alcances. El despliegue simultáneo sobre múltiples objetivos responde a una estrategia coordinada para sobrepasar defensas y maximizar el impacto de la ofensiva. Este patrón de actuación busca, según remarcan los portavoces militares, tanto infligir daño a los objetivos seleccionados como enviar un mensaje de capacidad operativa y determinación por parte del régimen iraní.

El ambiente tenso se refleja en la frecuencia y la intensidad de las alarmas en diversas zonas de Israel, así como en la movilización y refuerzo de tropas en las áreas de riesgo elevado. El Comando del Frente Nacional ha decidido mantener las alertas activas, instruyendo a la ciudadanía para que anticipe potenciales ráfagas adicionales o nuevas órdenes ante eventuales incrementos en la actividad hostil.

Tasnim documentó que la reacción social incluye largas filas en supermercados y el traslado de familias a localidades menos expuestas, así como una intensificación de los patrullajes y controles policiales en puntos estratégicos y en cercanías de infraestructuras críticas. En las horas posteriores al bombardeo, fuentes de las Fuerzas de Defensa de Israel, citadas por diferentes medios y recogidas nuevamente por Tasnim, recalcaron que su enfoque inmediato es contener el avance de los misiles y drones mientras se evalúa el alcance de los daños iniciales.

El desarrollo de la crisis evidencia una dinámica de represalias escalonadas, con señales por parte de Irán de estar preparado para ampliar las operaciones si las circunstancias no varían. El mensaje de la Guardia Revolucionaria, transmitido por Tasnim, rechaza cualquier posibilidad de reducir la presión y ratifica su misión de castigo “duro y sucesivo” mientras perdure la percepción de amenazas a la integridad de la República Islámica y sus líderes.