Irán esgrime que sus ataques regionales van dirigidos a bases militares de EEUU que son "suelo estadounidense"

“Estas bases no están en el territorio de estos países, sino que están en suelo estadounidense”. Con esta declaración, Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, defendió que los recientes bombardeos llevados a cabo por su país no constituyen un acto de agresión contra Estados vecinos de la región, sino una respuesta dirigida exclusivamente contra infraestructuras militares de Estados Unidos. Según informó Europa Press, Lariyani subrayó que, bajo la óptica del gobierno iraní, las instalaciones estadounidenses en territorio de otros países funcionan como una extensión del territorio nacional de Washington y, por lo tanto, reciben el trato de “suelo estadounidense”.

El medio Europa Press detalló que el posicionamiento de Lariyani llega en medio de una escalada de tensiones tras ataques combinados de Israel y Estados Unidos sobre Teherán el sábado anterior, en los que falleció el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei. A raíz de estos hechos, la administración iraní, representada por figuras clave como el presidente Masud Pezeshkian y el propio Lariyani, estableció que cualquier acción militar emprendida responde exclusivamente a maniobras de autodefensa ante ataques extranjeros procedentes de instalaciones estadounidenses emplazadas en la región.

Según publicó Europa Press, Lariyani figura actualmente como una de las voces más relevantes dentro del gobierno iraní, ya que su cargo en el Consejo Supremo de Seguridad le otorga un peso similar al del liderazgo del gobierno provisional. Esto resulta especialmente significativo considerando la coyuntura interna que atraviesa Irán tras la muerte de Jamenei y el consiguiente reacomodo de poderes en la estructura estatal.

El secretario del Consejo de Seguridad emitió su segunda declaración del día a través de redes sociales, en la que se mostró más moderado respecto a sus primeras manifestaciones de esta mañana. Durante la jornada, Lariyani había prometido un endurecimiento en la respuesta a los ataques conjuntos, señalando: “Ayer, Irán disparó misiles contra Estados Unidos e Israel, e hicieron daño. Hoy golpearemos con una fuerza que nunca antes han experimentado”, recogió Europa Press. La retórica endurecida sugiere la voluntad de Teherán de continuar con una estrategia de represalia, aunque con la premisa de evitar impactos en terceros países de la región.

En este contexto, las declaraciones de Lariyani aparecen tras un aumento de la preocupación por parte de Estados vecinos, muchas veces receptores involuntarios de tensiones bilaterales entre Teherán y Washington. Europa Press reportó que Arabia Saudí ha trasladado su descontento al convocar en protesta al embajador iraní, sumando su voz a una oleada de reacciones regionales frente al contraataque lanzado por Israel y Estados Unidos. Autoridades saudíes han expresado inquietud por el posible alcance territorial de los enfrentamientos y la implicación de terceros países.

Durante sus intervenciones públicas, Lariyani precisó que Irán no planea atacar a ninguna nación del entorno, reiterando que la prioridad son solo aquellas instalaciones identificadas como bases operativas de Estados Unidos empleadas para ejecutar acciones bélicas en contra de intereses iraníes. Según consignó Europa Press, la posición oficial establece una diferencia fundamental entre las infraestructuras de defensa nacional de países vecinos y las bases extranjeras localizadas en esos territorios, que para Irán pasan a considerarse como objetivos legítimos de represalia militar.

El discurso de Lariyani se desarrolla mientras el gobierno provisional de Irán, que integra figuras como Pezeshkian, dirige los esfuerzos institucionales para gestionar la crisis interna y definir los términos de su confrontación internacional. De acuerdo con lo difundido por Europa Press, esa dirección colegiada otorga al secretario del Consejo Supremo de Seguridad una influencia comparable a la del presidente en funciones, lo que amplifica el impacto de sus declaraciones en el escenario político y militar de la región.

Los ataques recientes, que incluyeron el lanzamiento de misiles contra objetivos de Estados Unidos e Israel, representan una fase crítica en la dinámica de represalias y respuestas que se despliega en Oriente Medio. Europa Press indicó que la justificación oficial persigue desvincular a los países anfitriones de las bases estadounidenses de cualquier percepción de agresión directa, buscando reducir la probabilidad de una escalada regional masiva y limitar el radio del conflicto a los actores directamente implicados.

La decisión iraní de asignar la hostilidad únicamente sobre infraestructuras estadounidenses responde, según las declaraciones de Lariyani difundidas por Europa Press, a lo que interpretan como el uso de “suelo estadounidense” para lanzar ataques en su contra. Esta postura intenta matizar la percepción internacional respecto al alcance de las represalias iraníes, en un esfuerzo por esquivar acusaciones de beligerancia indiscriminada dentro del vecindario regional.

Mientras tanto, oficiales estadounidenses y fuentes internacionales permanecen atentos a los efectos de estos ataques y contrarréplicas, dado el riesgo de que la escalada involucre a más actores y multiplique el impacto en la estabilidad regional. Europa Press subrayó que los últimos acontecimientos, marcados por la muerte del líder supremo de Irán y el endurecimiento de los discursos, mantienen en alerta a las cancillerías de medio mundo, que siguen una evolución del conflicto que, hasta el momento, se ve condicionada por las decisiones militares y políticas de Teherán y Washington.