El Rey cree que la tecnología debe "formar parte de un marco ético" como herramienta para la conexión

El desarrollo de la inteligencia artificial y su impacto en los modelos de negocio, los procesos productivos y los perfiles profesionales centró parte del discurso de Felipe VI durante la inauguración oficial del Mobile World Congress (MWC), según publicó la prensa nacional. Durante la cena oficial previa al inicio del evento, el monarca recalcó que estos avances tecnológicos abren nuevas oportunidades económicas y están transformando la forma en que se produce, se aprende, se comunica y se toman decisiones. Este enfoque sirvió de preámbulo para subrayar, tal como detalló el medio, la noticia principal: Felipe VI pidió que la tecnología, incluidos los progresos en IA, se utilicen bajo principios éticos y sean un motor real de cohesión social y bienestar.

Según consignó la agencia de noticias, el MWC se realiza desde este lunes hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ubicado en L'Hospitalet de Llobregat. El evento reunió en su cena inaugural a figuras como Pedro Sánchez, presidente del Gobierno; Salvador Illa, presidente de la Generalitat; Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, y Vivek Badrinath, director general de GSMA. La participación de estos actores institucionales subrayó la relevancia que el evento tiene en el panorama internacional de la innovación y el desarrollo tecnológico.

En su intervención, Felipe VI utilizó el castellano, el catalán y el inglés para dirigirse a representantes políticos, empresarios y responsables del sector digital. Tal como publicó la prensa, el monarca defendió que la tecnología debe formar parte siempre de un “marco ético”, utilizada para la conexión y la inclusión, en lugar de alimentar la división y la exclusión. Felipe VI indicó que la finalidad de los avances digitales debe ser la promoción del desarrollo y la paz, evitando que la innovación se convierta en un factor de confrontación.

El rey insistió, según reportó la prensa, en que la conectividad no debe limitarse a ser un mero avance técnico, sino que tiene que convertirse en una auténtica palanca de progreso, cohesión y bienestar para las sociedades. Resaltó que el progreso no solo se refleja en el acceso a nuevas tecnologías, sino también en su capacidad para mejorar la libertad, reforzar la dignidad humana y fomentar la convivencia entre los pueblos.

Respecto a la inteligencia artificial, Felipe VI señaló que la sociedad no solo vive una era de cambio, sino un cambio de era caracterizado por un nuevo paradigma tecnológico. La IA, en sus palabras, exige comprensión, adaptación y responsabilidad, elementos que deben guiar tanto a responsables públicos como a innovadores y a la sociedad en general. De acuerdo con lo publicado por los medios, el rey manifestó que la innovación resulta imparable y, en ocasiones, avanza más rápido que la normativa que busca regularla. Por ello, advirtió que los desarrolladores de tecnología tienen la obligación de anticipar posibles riesgos y asegurar que sus avances tecnológicos beneficien al conjunto de la sociedad.

Durante el acto, distintos participantes del MWC coincidieron en la importancia de abordar la ética y la responsabilidad en el desarrollo digital, tal como quedó recogido en sus intervenciones y en declaraciones recabadas por los medios de comunicación. Se estableció como central la idea de que las transformaciones tecnológicas logren equilibrar el progreso con el respeto a los derechos fundamentales y la inclusión social.

De esta manera, el MWC de este año arrancó bajo la premisa de impulsar la innovación y el desarrollo humano, planteando como reto el uso ético de la inteligencia artificial y de la tecnología como elementos de cohesión y bienestar colectivo, según reportó la prensa especializada.