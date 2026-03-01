El impacto de un misil iraní deja al menos seis muertos y 20 heridos en el centro de Israel

Entre las personas lesionadas tras el ataque en el centro de Israel, al menos dos permanecen en estado crítico, de acuerdo con declaraciones recogidas por el canal 12 de la televisión israelí. El colapso total de un edificio residencial en Beit Shemesh complicó las labores de rescate, mientras los servicios de emergencia y múltiples ambulancias continuaban su atención sobre el terreno. El principal objetivo de los equipos especializados consistió en localizar eventuales sobrevivientes entre los escombros tras el impacto del proyectil. Según informó el medio de comunicación, decenas de trabajadores de emergencia desplegaron esfuerzos en la zona ante la gravedad de la situación.

De acuerdo con lo comunicado por el servicio nacional de ambulancias Magen David Adom y consignado por el mismo canal, la cifra de víctimas mortales ascendió a al menos seis tras el impacto directo de un misil atribuido a Irán. Además, cerca de veinte personas resultaron heridas y recibieron asistencia en el lugar. El ataque ocurrió en pleno centro del país, afectando de forma directa a la ciudad de Beit Shemesh, una localidad con alto tránsito y densidad residencial, según detalló el medio.

El proyectil impactó directamente contra el edificio, lo que ocasionó su derrumbe completo, informó el Magen David Adom a través de portavoces oficiales. Los servicios médicos describieron que parte de los heridos se encontraba atrapada inicialmente bajo los restos de la construcción, lo que motivó una respuesta inmediata y masiva tanto de brigadas médicas como de equipos de rescate urbano. El canal 12 de Israel transmitió imágenes en las que se podían observar ambulancias y personal de emergencia trabajando en la remoción de escombros y en la evacuación de las personas afectadas.

Magen David Adom describió la situación como “de extrema urgencia” por la cantidad de heridos y la gravedad de las lesiones, sobre todo en el caso de los dos pacientes en estado crítico. El portavoz de este organismo señaló ante los medios que los esfuerzos se centraron en estabilizar a los heridos más graves, al tiempo que se continuaba con la búsqueda de posibles sobrevivientes. El canal 12 reportó la presencia de decenas de ambulancias provenientes de áreas circundantes, convocadas para reforzar la atención a las víctimas y colaborar en las labores de extracción.

Funcionarios municipales y agentes de fuerzas de seguridad se desplazaron a la zona afectada para colaborar en el resguardo del área y evitar la congregación de curiosos, lo que permitiría a los rescatistas operar con mayor efectividad. Según consignó el canal 12, los trabajos avanzaban de manera contundente para localizar y auxiliar a quienes pudieran permanecer entre los restos del inmueble.

Las autoridades de Beit Shemesh, contactadas por medios nacionales, llamaron a la población a no acercarse al lugar del ataque y facilitar el trabajo de los servicios de urgencias. Magen David Adom solicitó también donaciones de sangre, ante la previsión de que el número de heridos pudiera aumentar a medida que avanzaran los trabajos de rescate.

El canal 12 entrevistó a residentes del barrio, quienes describieron con sorpresa la magnitud del impacto y narraron la rápida llegada de los servicios sanitarios y rescatistas. Según testimonios recogidos por el medio, varios de los afectados fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras que otros recibieron atención prehospitalaria el propio lugar del incidente.

Esta acción se enmarcó en un contexto de tensión regional que involucra a actores estatales y no estatales en Medio Oriente. El ataque en Beit Shemesh reavivó los temores ante la posibilidad de una escalada en la violencia y generó un refuerzo temporal en las medidas de seguridad en distintas ciudades israelíes, informó el canal 12. Hasta el momento, las autoridades nacionales permanecen en máxima alerta, vigilando posibles réplicas o nuevos lanzamientos en la zona centro del país y otras regiones potencialmente vulnerables.

Las fuerzas de rescate y los cuerpos sanitarios continuaban evaluando tanto la condición de los heridos como las necesidades logísticas en el área impactada, según detallaron el Magen David Adom y el canal 12. La identificación de las víctimas y los procesos de notificación a las familias formaron parte del protocolo desplegado tras el incidente, que mantiene a la población de Beit Shemesh y ciudades próximas en estado de atención ante eventuales desarrollos.