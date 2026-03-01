Detenido un hombre de origen finlandés en Fuengirola por intentar secuestrar a una menor de 5 años

Un grupo de personas presentes en un mercadillo de Fuengirola intervino al advertir que un hombre intentaba alejarse con una niña de cinco años. Esta acción permitió retener al individuo hasta que la Policía Local acudió y efectuó la detención, según informó Europa Press. El incidente se produjo este domingo en uno de los mercados populares del municipio malagueño, donde la niña acompañaba a su padre, quien es comerciante en uno de los puestos.

De acuerdo con Europa Press, los hechos ocurrieron cuando familiares de la menor y otros testigos notaron que el hombre, un ciudadano de unos 45 años y origen finlandés, se aproximaba a la niña e intentaba llevársela del lugar. Los familiares y visitantes del mercadillo actuaron con rapidez y lograron impedir que el individuo escapara con la menor.

La Policía Local de Fuengirola llegó al lugar poco después. Tras constatar la situación y recabar testimonios, los agentes arrestaron al sospechoso. Posteriormente, el hombre fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial, de acuerdo a lo que detalló Europa Press. Las autoridades abrieron una investigación judicial para esclarecer las circunstancias exactas del intento de secuestro y determinar la posible implicación del detenido en los hechos.

Según consignó Europa Press, la rápida reacción tanto de los familiares como de otros presentes resultó decisiva para evitar que el sospechoso abandonara el mercado junto a la menor. Las fuentes consultadas precisaron que la intervención evitó que el posible secuestro se consumara y facilitó la pronta actuación policial.

El caso ha generado una investigación para recabar más datos sobre el detenido y su posible relación con la niña o sus familiares. Las autoridades judiciales examinarán los motivos del detenido y las pruebas aportadas por los testigos, así como cualquier antecedente relevante para esclarecer el intento de sustracción. Europa Press indicó que el hombre de origen finlandés continúa a disposición de las instancias judiciales, en tanto avanzan las diligencias correspondientes.

La presencia de testigos y la acción colectiva de los asistentes permitieron neutralizar la amenaza de manera inmediata. Según informó Europa Press, los testigos colaboraron con la Policía proporcionando descripciones y detalles sobre el momento en que el detenido intentó llevarse a la menor, datos clave para la investigación en curso y la posterior toma de declaraciones.

El Ayuntamiento de Fuengirola y las fuerzas de seguridad locales no han emitido declaraciones adicionales mientras sigue abierta la investigación. Según publicó Europa Press, la menor ya se encuentra a salvo junto a su familia después del susto sufrido en la jornada dominical.

La Policía Local, de acuerdo con lo reportado por Europa Press, ha reforzado su presencia y sus labores de vigilancia en los puntos de mayor afluencia en el municipio, especialmente en mercadillos y espacios concurridos, como medida preventiva tras el episodio registrado. Las diligencias judiciales continúan para determinar si existen otros factores involucrados en este intento de secuestro y si hay otras denuncias similares relacionadas con el detenido.

De acuerdo con las fuentes policiales citadas por Europa Press, este tipo de sucesos en zonas comerciales y de ocio intensifican las alertas y motivan nuevas revisiones en los protocolos de seguridad de eventos públicos y mercadillos de la región.

El hombre detenido tiene alrededor de 45 años y es de nacionalidad finlandesa, según detalló Europa Press. Por el momento, las autoridades centrales y locales trabajan coordinadamente en la gestión de las pruebas y el escrutinio de los testimonios para determinar la intención detrás del intento de sustracción, en lo que se considera un caso en proceso de esclarecimiento.