(Crónica) El Deportivo alimenta su sueño con épica y Las Palmas recupera el pulso

El desarrollo del encuentro entre la Real Sociedad B y el Deportivo de La Coruña presentó un giro decisivo cuando Mikel Rodríguez, jugador del conjunto vasco, recibió dos tarjetas amarillas en rápida sucesión, dejando a su equipo con un hombre menos en los momentos clave del partido. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, esta expulsión resultó un punto de inflexión que permitió al Deportivo recuperar la iniciativa y asegurarse una victoria fundamental en su aspiración por ascender en LaLiga Hypermotion.

Según detalló Europa Press, el Deportivo de La Coruña salió al terreno de juego en la jornada 28 con determinación y apenas transcurridos dos minutos de partido, Stoichkov adelantó a los gallegos marcando el primer gol. El equipo visitante pareció dominar el inicio, pero la Real Sociedad B supo recomponerse y consiguió revertir la situación con dos tantos, logrando una ventaja parcial de 2-1 y generando situaciones que pudieron ampliar aún más la distancia en el marcador.

Sin embargo, la Real Sociedad B, filial 'txuri-urdin', no consiguió mantener el ritmo y la superioridad cuando Mikel Rodríguez fue expulsado. La salida forzada del jugador cobró relevancia porque el Deportivo capitalizó esta circunstancia: Bil Nsongo empató el partido y, ya en el minuto 94, Mario Soriano selló la remontada con un gol que otorgó a los gallegos un triunfo por 2-3. Esta victoria, según lo consignó Europa Press, permitió al Deportivo sumar 49 puntos, igualando en la clasificación con Castellón y Almería, y quedando a solo cuatro unidades del primer lugar, ocupado por el Racing.

Europa Press también resaltó que, con este resultado, Las Palmas logró cortar una racha negativa de siete jornadas sin ganar tras imponerse por 0-3 ante la Cultural Leonesa. El conjunto canario logró su avance en la segunda mitad, impulsado por las intervenciones de Manu Fuster, quien aportó tanto una asistencia como un gol. Sandro Ramírez marcó el tercero, recién reincorporado tras lesión, y contribuyó a confirmar el resultado frente a una Cultural Leonesa que se encuentra en zona de descenso.

La victoria permitió a Las Palmas situarse en la sexta posición con 45 puntos, volviendo a competir por los puestos de promoción. El cambio de dinámica resultó significativo para el conjunto entrenado por Luis García, que recuperó la confianza y apuntaló sus aspiraciones de mantenerse en la lucha por el ascenso.

En otro compromiso relevante de la jornada, el Ceuta, recién ascendido, venció al Mirandés en Anduva por 0-1 con gol de Marcos Fernández antes del descanso y actuaciones destacadas del portero Pedro López. Según Europa Press, el equipo ceutí jugó con inferioridad numérica tras la expulsión de Aisar Ahmed, pero supo resistir los intentos del Mirandés para conservar el resultado y sumar una tercera victoria consecutiva. Con este triunfo, Ceuta suma 44 puntos y se acerca al grupo de cabeza, mientras que el Mirandés ve alejarse la salvación, ubicándose a ocho puntos de distancia.

La jornada concluyó el domingo con el partido entre Eibar y Cádiz, donde el conjunto armero se impuso por 3-1. José Corpas, Javi Martón y Adu Ares ampliaron el buen momento del equipo en Ipurua, superando a un Cádiz que acumula seis derrotas y un empate en sus últimos siete partidos, situación que pone en peligro sus aspiraciones en la categoría, según publicó Europa Press.

La fecha 28 de LaLiga Hypermotion incluyó, además, los siguientes resultados: el viernes, Albacete y Almería igualaron 1-1. El sábado, el Burgos venció 0-1 al Real Zaragoza; Málaga, por la mínima, superó a Granada, y Real Valladolid derrotó 1-0 al Huesca. El Castellón fue superado por el Racing de Santander, quien se impuso 1-3 en condición de visitante. El domingo, además de los partidos ya citados, el encuentro entre Real Sporting y Leganés fue suspendido. El lunes está programado el enfrentamiento entre Córdoba y Andorra.

Según el análisis de Europa Press, el Deportivo consolida su posición en la lucha por el ascenso directo tras conseguir tres puntos de gran valor en un encuentro donde supo responder a la adversidad. Al mismo tiempo, la reacción de Las Palmas reflejó un cambio notorio en su rendimiento, con posibilidades renovadas de competir en la zona privilegiada de la tabla. Equipos como Ceuta y Eibar también mejoraron su situación en la clasificación, mientras que conjuntos como Mirandés y Cádiz atraviesan momentos complicados en su búsqueda por eludir posiciones de peligro.