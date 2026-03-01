Araqchi asegura que Irán no ha dado orden de cerrar Ormuz en medio de la suspensión del paso por los bombardeos

El seguimiento a los movimientos y restricciones en el Estrecho de Ormuz reveló que, según S&P Global MINT, el tráfico marítimo en esa zona experimentó una disminución superior al 50 por ciento al final de la jornada anterior. Esta situación coincide con reportes de incidentes y el incremento de tensiones regionales. Según enfatizó el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en entrevista concedida a Al Yazira, el gobierno iraní no ha impulsado ninguna acción para interrumpir el paso por el Estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio internacional, ni tampoco considera medidas destinadas a perturbar la libre circulación marítima en ese sector.

De acuerdo con Al Yazira, el titular de Exteriores declaró: “No tenemos intención de cerrar el Estrecho de Ormuz en este momento, ni tampoco planes de hacer nada que pueda perturbar la navegación en él en esta etapa”. Esta postura oficial surge mientras, a lo largo de la jornada previa, algunos buques en la zona reportaron haber recibido transmisiones atribuidas a la Armada de Irán comunicando una presunta prohibición de tránsito por ese corredor estratégico. El medio Al Yazira también detalló que Araqchi no abordó de forma específica los mensajes interceptados ni el caso de un misil que habría impactado un carguero en la zona, incidente que resultó en que cuatro marineros resultaron lesionados.

El contexto de estos acontecimientos se ha visto marcado por las decisiones adoptadas por dos de las principales navieras internacionales, entre ellas Mediterranean Shipping Company (MSC) y Maersk. Ambas compañías informaron la suspensión temporal de sus rutas a través del Estrecho de Ormuz, citando razones de seguridad. Según reportó Al Yazira, la interrupción en las operaciones responde a los riesgos derivados de los sucesos recientes y las alertas emitidas desde embarcaciones amenazadas o presuntamente atacadas. Estas determinaciones empresariales ponen de relieve el papel crítico que mantiene la región para el flujo de mercancías a nivel mundial.

En paralelo a las comunicaciones oficiales, la agencia semioficial iraní Tasnim mencionó, citando fuentes próximas al gobierno, que sí se habría considerado un cierre temporal del paso. Este matiz plantea diferencias en la información difundida desde Teherán en comparación con la versión sostenida en la entrevista de Araqchi con Al Yazira. El medio Al Yazira remarcó la ausencia de una explicación detallada por parte del ministro sobre los mensajes navales interceptados ni sobre el impacto del proyectil reportado.

El Estrecho de Ormuz resulta estratégico para el tráfico energético y comercial global. Las recientes suspensiones en el tránsito han ocasionado una afectación inmediata en el flujo habitual de embarcaciones, generando preocupaciones internacionales sobre la potencial escalada de riesgos en la zona, según el análisis consignado por S&P Global MINT en los registros de tráfico marítimo.

La comunidad internacional sigue la evolución de las condiciones en la zona, dados los antecedentes de incidentes y la importancia de la estabilidad en este paso marítimo. Al Yazira detalló que ni las autoridades iraníes ni las navieras internacionales han especificado la duración prevista de las interrupciones ni las condiciones necesarias para un pronto restablecimiento pleno de la navegación comercial. Mientras tanto, diversos actores del sector marítimo mantienen en observación la evolución de las comunicaciones provenientes tanto de las autoridades iraníes como de actores internacionales involucrados en la seguridad del paso.