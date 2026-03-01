Andrea Duro, una novia sin estrés, ante su próxima boda: "Tengo pocas cosas cerradas"

En plena cuenta regresiva hacia su boda, Andrea Duro aclaró que aún no ha seleccionado el vestido que usará para la ceremonia, y que prefiere mantener la calma frente a la ola de preparativos frecuentes en estos eventos. En el marco de la Gala de los Premios Goya, la actriz compartió que todavía resta tiempo hasta el enlace y que varios detalles siguen pendientes. Según publicó la prensa sobre el evento, la protagonista de “La Favorita” subrayó que gestiona la organización de forma relajada, sin sentir presión por cumplir con los plazos tradicionales ni experimentar ansiedad propia de una novia anticipando su boda.

De acuerdo con la publicación que la propia Andrea Duro realizó en sus redes sociales, la noticia de su boda llegó al público a través de una imagen en que mostraba el anillo de compromiso, oficializando así su compromiso y llamando la atención de sus seguidores. Tal como consignó el medio, la actriz utilizó un tono informal para referirse a su prometido, refiriéndose a él en redes como su “maridito”, aunque por ahora la fecha de la ceremonia permanece en reserva.

El medio detalló que la intérprete ha decidido compartir la información relacionada con su boda de manera gradual. Tanto la identidad de su pareja como el día escogido para el casamiento no han sido revelados, lo que ha generado expectativas entre sus seguidores y la prensa del espectáculo. A pesar de la falta de información concreta sobre estos datos, Andrea Duro se mostró abierta a conversar sobre el proceso de organización actual en sus recientes apariciones públicas.

Durante su paso por la alfombra roja de la Gala de los Goya, la actriz explicó que “tengo muy pocas cosas cerradas, como tengo tiempo”, comentarios que evidencian su enfoque distendido respecto a los preparativos. No siente los típicos nervios ni el estrés que suelen experimentar algunas novias en este tipo de procesos, según consignó la prensa especializada en el seguimiento de personalidades del espectáculo español.

La intérprete expresó que los elementos fundamentales ya se encuentran decididos: el compromiso existe, hay un anillo que lo simboliza, el espacio para la celebración está reservado y el diseñador estará a cargo de la confección del vestido. El medio además reportó que, pese a tener claro el diseñador, Andrea Duro confesó que el atuendo nupcial aún no ha sido elegido. Añadió que sobre el vestido, “de blanco, blanco, blanco, quizá no, pero sí será un vestido de novia de verdad”, anticipando que busca un estilo propio y que está abierta a opciones alejadas del blanco tradicional.

La decisión de mantener el vestido como un secreto todavía no resuelto es uno de los puntos que más interés genera entre sus seguidores. A ello se suma el deseo de la actriz de no apresurarse en las elecciones más emblemáticas del evento, lo que le permite disfrutar del proceso con tranquilidad, según reportó el medio.

Andrea Duro, conocida por sus papeles en producciones españolas y por formar parte de “La Favorita”, se sitúa ahora en el centro de atención no solo por su carrera, sino también por este próximo paso en su vida personal. La estrategia de comunicar los avances de la boda a través de pequeñas revelaciones contribuye a mantener las expectativas sobre los detalles del enlace. El enfoque pausado y poco convencional de la actriz en la preparación de su boda contrasta con los habituales patrones de organización apresurada que suelen aparecer en celebridades de su perfil, tal como publicó el medio a partir de sus declaraciones en la reciente gala del cine español.