Albares confirma que no se han utilizado bases militares españolas en la operación de EEUU e Israel en Irán

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, remarcó la existencia de un estricto marco legal y acuerdos internacionales que regulan el uso de instalaciones militares españolas, señalando que cualquier utilización de estas bases quedaría siempre limitada por lo establecido en convenios bilaterales y la Carta de las Naciones Unidas. Tal como publicó el canal 24 Horas de RTVE, Albares confirmó de forma categórica que ninguna base militar española se utilizó “en absoluto” en los recientes operativos realizados por Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

Durante la entrevista, el responsable de Exteriores dejó claro que las bases españolas operan bajo un acuerdo con un perímetro definido, y precisó que no se utilizarán para ningún fin fuera de esos límites ni más allá de lo autorizado por los principios de la Organización de Naciones Unidas. Según informó RTVE, Albares subrayó que cualquier posible autorización para el uso de instalaciones nacionales requeriría el estricto cumplimiento de este marco normativo internacional.

RTVE detalló que Albares insistió en que España mantiene su compromiso con la legalidad internacional y los tratados que regulan la presencia y el funcionamiento de las bases militares en el país. El ministro declaró: “Las bases funcionan bajo una premisa y un tratado que es muy claro, que tiene un perímetro, y fuera de ese perímetro no se van a usar, ni tampoco fuera de los principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

El titular de Exteriores también abordó la dimensión internacional del conflicto, manifestando que se trata de “una guerra de consecuencias imprevisibles, desde luego”. En ese contexto, recalcó que las instalaciones militares de España no han sido empleadas en la reciente operación en Irán ni serán usadas “para nada que no esté dentro de la Carta de las Naciones Unidas”, reportó el medio público.

La confirmación proporcionada por Albares se produce tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní y ante especulaciones surgidas en el ámbito internacional y nacional sobre la posible utilización del territorio español o sus infraestructuras en operaciones ajenas al permiso recogido en los convenios firmados. RTVE señaló que Albares enfatizó la vigilancia y el control que el Gobierno español ejerce sobre las actividades en las bases, recordando que cualquier uso ajeno al marco pactado está descartado.

En su intervención en el canal 24 Horas de RTVE, Albares reiteró el respeto del Ejecutivo por la legalidad internacional como criterio rector en la toma de decisiones en materia de defensa y cooperación militar. Añadió que el respeto a la Carta de las Naciones Unidas no solo es una obligación jurídica, sino política, y comporta un mensaje claro de limitación en todas las actuaciones, incluidas aquellas que afectan a los conflictos internacionales.

El medio RTVE también reflejó el contexto en el que se produjo esta aclaración, marcado por la preocupación que genera entre los ciudadanos la escalada militar en la región de Oriente Medio y el papel de las alianzas internacionales en el uso de bases militares dentro del territorio nacional. Albares reiteró la postura del Gobierno español en favor de la diplomacia y la observancia de las normas internacionales, y desechó cualquier hipótesis sobre una implicación operativa de España más allá de la legalidad acordada.

Esta manifestación de Albares tiene como antecedente las reiteradas declaraciones del Ejecutivo en materia de transparencia y control sobre las operaciones internacionales relacionadas con el uso de bases militares, subrayó el canal RTVE. Estas bases operan siguiendo acuerdos bilaterales, especialmente con Estados Unidos, y solo se pueden emplear bajo condiciones muy específicas que quedarán delimitadas siempre por esos tratados y por el marco jurídico internacional.

Desde el Ejecutivo, recalcó RTVE, existe el compromiso de mantener informados a los ciudadanos y de actuar con rigor respecto al respeto de la soberanía nacional y el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante organismos multilaterales. El ministro, preguntado sobre posibles escenarios en los que podría cambiar la postura española, insistió en que no habría actuaciones fuera del marco internacional firmado por España, ni dentro de escenarios que puedan poner en discusión el respeto a la legalidad internacional.

La entrevista de 24 Horas en la que Albares expuso estas consideraciones se produjo en un ambiente de tensión internacional, con la atención de la comunidad global puesta en la evolución de la situación en Irán. Según consignó RTVE, la declaración del titular de Exteriores busca transmitir garantías tanto a nivel nacional como internacional sobre el papel estrictamente regulado de las bases militares en territorio español y la posición de España en defensa de los principios multilaterales.