Albares confirma que no hay muertos ni heridos españoles en los bombardeos en Oriente Próximo

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, destacó que los españoles que permanecen en Oriente Próximo se encuentran en buen estado, según la información transmitida por los embajadores en la región, aunque subrayó que las condiciones varían considerablemente entre países, sobre todo tras la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán. Esta actualización surge en un contexto de máxima incertidumbre, en el que Albares alertó sobre la imposibilidad de prever el devenir de los acontecimientos en la zona después de los bombardeos recientes, tal como consignó RTVE en una entrevista emitida por el canal 24 Horas.

Según explicó Albares, una videoconferencia con los embajadores españoles destinados en países de Asia Occidental permitió realizar un balance de la situación de los nacionales en los distintos territorios afectados por las tensiones. El medio RTVE detalló que en la reunión participaron representantes en Irán, Israel, Líbano, Jordania, Siria, Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudí, Irak, Turquía, Azerbaiyán y Armenia, quienes aportaron información sobre la situación en cada país tras el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán y las posteriores represalias lanzadas por el régimen iraní contra el Estado israelí y bases estadounidenses en la región.

El titular de Exteriores sostuvo que la cifra estimada de españoles que residen en Oriente Próximo asciende a 30.000. Albares reafirmó que “en estos momentos, de lo que me han trasladado, no hay ningún español que se encuentre herido, por supuesto no hay ningún fallecido, todos se encuentran bien dentro de las circunstancias”, según publicó RTVE. Incidió en que las circunstancias son “muy diversas” entre países y que la evaluación individual por país es imprescindible dada la disparidad en la situación de seguridad, el control del espacio aéreo y la proximidad geográfica a los últimos focos de tensión.

En cuanto a los mecanismos de protección y salida para españoles, Albares puntualizó: “Todas las embajadas tienen planes de evacuación”. Estos procedimientos varían en función de cómo evolucione la crisis en cada territorio. Explicó que no es comparable la situación de quienes se encuentran en áreas bajo bombardeos y que reciben ataques con misiles o drones, con la de quienes están en países menos afectados o donde el espacio aéreo permanece abierto. El ministro aclaró que, en estos momentos, el espacio aéreo de Arabia Saudí, Jordania y Omán permanece abierto, mientras que en Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán está cerrado, lo que influye directamente en la capacidad de evacuar a los ciudadanos españoles si fuera necesario.

RTVE reportó que en la sesión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea convocada para analizar la escalada en Irán, la principal cuestión abordada fue cómo frenar el ciclo de acciones militares y crear condiciones para el retorno a la vía diplomática. Albares resaltó que la prioridad es detener las hostilidades y “retomar la vía de la negociación”.

Albares remarcó que la intervención militar conjunta entre Estados Unidos e Israel no cuenta con un respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, carece de cobertura legal internacional. Según sus palabras, “esta acción sin ninguna cobertura legal, desde luego nosotros no la acompañamos. Porque la violencia nunca trae paz, sólo caos”, en referencia tanto a principios legales como a los valores que España sostiene en la región.

Por otra parte, el ministro reiteró el apoyo del Gobierno español a las sanciones de la Unión Europea, incluidas las dirigidas contra la Guardia Revolucionaria iraní, así como la defensa del derecho a la libre expresión y la protesta de los iraníes y, en especial, de las mujeres de ese país que enfrentan obstáculos adicionales para ejercer esos derechos. Señaló que, si bien España respalda las medidas restrictivas acordadas en el ámbito comunitario, el Gobierno insiste en que la respuesta militar sin legitimidad jurídica internacional introduce mayor incertidumbre e inestabilidad en el área.

El canal 24 Horas de RTVE subrayó que el titular de Exteriores, al analizar los riesgos y escenarios, evitó cualquier pronóstico sobre la evolución de la crisis. El propio Albares afirmó que las condiciones cambiantes en la región de Oriente Próximo exigen un “seguimiento constante, interlocución permanente con los diplomáticos y adaptabilidad de los protocolos”, en función de cómo se desarrolle el conflicto armado y las respuestas de los países involucrados.

A lo largo de la intervención del ministro y según detalló RTVE, se hizo hincapié en la flexibilidad de los procedimientos de protección consular para los españoles, el despliegue de recursos diplomáticos para garantizar la comunicación y la seguridad, y la importancia de la colaboración con socios internacionales para afrontar eventuales escenarios de crisis humanitaria derivados del deterioro de la seguridad regional.