Alaua Ruiz de Azúa, Mejor Guión Original en los Premios Goya 2026 por su trabajo en 'Los Domingos'

El Centre de Convencions Internacional de Barcelona se convirtió este sábado en el escenario donde la creadora vasca Alauda Ruiz de Azúa consiguió el Premio Goya 2026 al Mejor Guión Original por la película “Los Domingos”. Durante la 40 edición de los premios, que reconocen lo más destacado del cine español, la guionista y directora superó a varios autores con trayectorias consolidadas en la industria. Según publicó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, este reconocimiento se entregó en el marco de la gala más importante para la cinematografía del país.

De acuerdo con la información detallada por la propia Academia, Ruiz de Azúa fue premiada por un libreto que compitió en una sección donde también figuraban otros nombres reconocidos: Jose Mari Goenaga, candidato por el guión de “Maspalomas”; Oliver Laxe y Santiago Fillol, por su trabajo conjunto en “Sirat”; Agustín Díaz Yanes, por “Un fantasma en la batalla”; y Avelina Prat, nominada gracias a “Una quinta portuguesa”. La victoria de la cineasta, reseñó el medio, implicó imponerse ante propuestas de autores experimentados.

Tal como consignó la Academia de Cine, el Goya al Mejor Guión Original se sitúa entre los galardones de mayor prestigio dentro de la ceremonia, que este año celebró cuatro décadas desde su primera edición. El evento tuvo lugar en Barcelona, reconocido como uno de los principales centros de la actividad cinematográfica en España. La entrega de los premios Goya, organizados anualmente, representa una cita central para directores, intérpretes, guionistas y demás profesionales del sector audiovisual español.

En esta ocasión, los finalistas en la categoría de guión original reflejaron la diversidad temática y el nivel creativo existente en el panorama nacional durante el último año. “Maspalomas”, de Goenaga, abordaba nuevas narrativas; “Sirat”, escrita por Laxe y Fillol, incorporó diferentes perspectivas estéticas; “Un fantasma en la batalla”, de Díaz Yanes, proponía una visión autoral muy marcada; mientras que “Una quinta portuguesa”, firmada por Avelina Prat, se incluía entre las grandes apuestas de la temporada. Según reportó la Academia de Cine de España, la elección de Ruiz de Azúa como ganadora obedeció al impacto de su propuesta narrativa en el jurado y en la industria.

La entrega de premios estuvo marcada por la celebración del aniversario número 40 de los Goya. El acto reunió a una amplia representación del cine nacional, desde figuras consagradas hasta nuevos talentos y profesionales del sector técnico y artístico. El Goya, establecido por la Academia para distinguir la excelencia en las diferentes áreas cinematográficas, reconoció en esta ocasión el trabajo de Alauda Ruiz de Azúa al destacar la originalidad y la calidad del guión de “Los Domingos”.

Según informó la Academia, la gala en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona incluyó la entrega de múltiples reconocimientos, pero el apartado de guión original captó la atención al estar conformado por nombres con proyectos diversos en estilos y géneros. La presencia de Ruiz de Azúa en la lista de nominados subrayó la proyección de una generación de directores y guionistas que se ha abierto paso en el cine español durante la última década.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, al conceder el Goya en esta categoría, destacó la importancia de la escritura como punto de partida indispensable para la creación cinematográfica y subrayó la relevancia del guion dentro del proceso de producción. Los Goya, creados para reconocer la excelencia y el talento en el ámbito nacional, añadieron este año un capítulo más a su historia, con una edición que, según subrayó la organización, puso en relieve tanto las aportaciones de autores con trayectoria como la irrupción de nuevas voces en el sector.

En suma, el galardón otorgado a Alauda Ruiz de Azúa por “Los Domingos” quedó inscrito entre los momentos relevantes de la ceremonia. La edición número 40 de los Premios Goya, desarrollada en Barcelona, se caracterizó por la competitividad entre grandes referentes del cine de España. Los candidatos en la categoría de guión original reflejaron un abanico amplio de estilos y propuestas, como dio cuenta la información difundida por la propia Academia. Ruiz de Azúa, con este reconocimiento, reforzó su posición en la industria audiovisual y se sumó al elenco de nombres destacados que han merecido el máximo honor para la escritura fílmica en España.