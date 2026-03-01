Al menos seis muertos en protestas ante el Consulado de EEUU en Karachi (Pakistán) por la muerte de Jamenei

El médico policial Summaiya Syed informó que los cuerpos de las personas fallecidas durante las protestas fueron llevados al Hospital Civil de Karachi, mientras que dos agentes heridos y dos manifestantes lesionados recibieron atención médica en el Centro Médico de Postgrado Jinnah. Según reportó Geo TV, los enfrentamientos tuvieron lugar frente al Consulado de Estados Unidos en la ciudad portuaria de Karachi, donde se registró la muerte de al menos seis personas tras la intervención de la policía y de los Rangers paquistaníes, quienes actuaron cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar al complejo diplomático.

De acuerdo con la agencia Dawn, las protestas se organizaron como respuesta al fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei, líder iraní, en un ataque militar ocurrido el sábado. Las autoridades iraníes confirmaron la muerte de Jamenei y declararon 40 días de luto oficial. Los medios estatales de Irán precisaron que el líder murió en su oficina, ubicada dentro de su residencia, mientras se encontraba dedicado a labores de trabajo.

La cadena paquistaní Geo TV detalló que los incidentes comenzaron cuando los manifestantes se reunieron frente al consulado estadounidense, exigiendo respuestas por la muerte de Jamenei en un bombardeo efectuado presuntamente por Estados Unidos e Israel, cuyo objetivo declarado era provocar un cambio en la administración de Irán. El ataque, según medios iraníes, sorprendió al centro de poder persa y dejó varias víctimas fatales, incluidos la hija, el nieto y el yerno del ayatolá, quienes también perdieron la vida durante el operativo.

Durante la protesta en Karachi, la policía y los Rangers intentaron dispersar a la multitud cuando un grupo de participantes forzó el acceso hacia el perímetro diplomático. Según publicó Dawn, el balance inicial reconoció seis víctimas mortales, cifra sujeta a actualización conforme avanzan las investigaciones.

El canal Geo TV consignó que la tensión continuó en las inmediaciones del Consulado tras la intervención policial, mientras equipos médicos y de seguridad competían por restablecer el orden y atender a los heridos. Las unidades hospitalarias locales confirmaron la llegada de los fallecidos y de los lesionados, algunos de estos en condición crítica.

El contexto de la protesta se sitúa tras los ataques realizados contra instalaciones clave en Irán, atribuidos a una operación militar de Estados Unidos e Israel. Las autoridades iraníes comunicaron la muerte de su líder supremo durante la ofensiva y procedieron a la declaración de un periodo de luto nacional, como reportó el medio Dawn.

Los movimientos de seguridad en Karachi han incrementado tras los sucesos del domingo, mencionó Geo TV. El despliegue policial y de Rangers busca evitar nuevos incidentes en una ciudad con antecedentes de movilizaciones tras acontecimientos de impacto en la región.

La información acerca del desarrollo de la protesta y del número de heridos y fallecidos está en constante revisión, ya que las autoridades locales permanecen en alerta ante la posibilidad de nuevas manifestaciones. La cadena paquistaní Geo TV y el medio Dawn continuaron ofreciendo actualizaciones conforme avanzaban las horas posteriores al enfrentamiento.

El fallecimiento del ayatolá Jamenei y las circunstancias de la operación militar provocaron reacciones en diversos países, con un especial eco en comunidades que mantienen vínculos culturales y religiosos con Irán. En Pakistán, la noticia desató la convocatoria a movilizaciones que derivaron en el episodio violento de Karachi, con consecuencias fatales tanto para la ciudadanía como para los equipos de seguridad desplegados.