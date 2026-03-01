Agencias

Al menos cinco heridos en protestas ante el Consulado de EEUU en Karachi (Pakistán) tras la muerte de Jamenei

La tensión se desató frente a la sede diplomática estadounidense en la mayor ciudad de Pakistán, donde grupos enfurecidos intentaron forzar la entrada, resultando varios lesionados según autoridades locales tras la confirmación oficial del deceso de Alí Jamenei

El anuncio de un luto oficial de cuarenta días en Irán, tras la confirmación del fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei debido a ataques lanzados por Estados Unidos e Israel, desencadenó intensas protestas en el exterior del Consulado estadounidense en Karachi, la ciudad más grande de Pakistán. Según consignó la cadena paquistaní Geo TV, las manifestaciones ocurrieron el domingo, y se registraron al menos cinco personas lesionadas durante los disturbios.

Tal como informó Geo TV, la Policía local y los Rangers paquistaníes intervinieron en el momento en que una multitud se congregó ante la sede diplomática estadounidense, expresando su descontento por la muerte del líder supremo iraní. De acuerdo con fuentes de seguridad citadas por el medio, el intento de los manifestantes por acceder al complejo diplomático motivó el despliegue de las fuerzas de seguridad, que buscaron impedir el ingreso de los protestantes.

Tras los altercados, las personas heridas, identificadas como manifestantes, fueron trasladadas a hospitales cercanos donde recibieron asistencia médica. Geo TV detalló que el enfrentamiento entre la multitud y la seguridad se produjo cuando creció la indignación por la confirmación oficial del fallecimiento de Jamenei y las circunstancias en las que se produjo.

De acuerdo con la información difundida por medios iraníes y recogida por Geo TV, Alí Jamenei murió en su despacho oficial mientras desempeñaba funciones administrativas. El deceso habría ocurrido como consecuencia de bombardeos coordinados desde Tel Aviv y Washington, ejecutados el sábado con el objetivo, según información disponible, de propiciar cambios en el gobierno del país persa.

La respuesta de las autoridades iraníes consistió en la declaración de un duelo nacional durante cuarenta días. Según publicaron agencias noticiosas iraníes, la decisión busca honrar la memoria del líder religioso y político, figura máxima del país en las últimas décadas. El impacto del ataque, señalado por Geo TV como un intento de modificar el statu quo en Irán, generó reacciones en varios puntos de la región, entre ellas las protestas en Karachi.

El operativo policial desplegado en la ciudad paquistaní incluyó la participación de los Rangers, fuerza paramilitar habitual en este tipo de situaciones, y se centró en salvaguardar la integridad de las sedes diplomáticas. Según fuentes citadas por Geo TV, las autoridades intensificaron la seguridad en torno al Consulado de Estados Unidos para evitar que la situación escalara y prevenir riesgos adicionales.

Los enfrentamientos en Karachi forman parte del ambiente regional de tensión que surgió tras el ataque contra el centro político de Teherán y la muerte de Jamenei. El incidente se sumó a la consternación expresada en diversos países ante la posibilidad de un aumento de la inestabilidad tras la desaparición de una figura clave para la estructura de poder iraní.

Geo TV también reportó que la protesta convocada frente al Consulado estadounidense reflejó el descontento de una parte de la opinión pública pakistaní sobre la intervención de potencias extranjeras en la región y la percepción de que los ataques sobre Irán podrían amplificar los conflictos en el contexto del Medio Oriente.

Entre los heridos trasladados a los centros médicos, no se reportó hasta el cierre de la información ninguna víctima mortal ni lesiones graves. Las autoridades paquistaníes mantuvieron el dispositivo de seguridad en la zona para prevenir nuevos incidentes y garantizar el funcionamiento del Consulado.

