VÍDEO: Mónica García condena los ataques a Irán y acusa a Trump y Netanyahu de "poner patas arriba la paz mundial"

Durante una intervención en un acto de la formación Más Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó que el Ejecutivo español asumirá su responsabilidad ante el "nuevo desorden mundial" derivado del conflicto internacional. Según informó Europa Press, en ese contexto García criticó tanto la reciente ofensiva militar coordinada por Estados Unidos e Israel contra Irán como a los líderes de ambos países, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, a quienes acusó de alterar el equilibrio y la paz global.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, García expresó una condena enfática a la operación militar conjunta, considerándola como una "nueva operación imperialista", aunque ocurra en este caso –según sus palabras– contra "una teocracia" y "una dictadura", en referencia al régimen iraní. Al dirigirse a los asistentes, la titular de Sanidad insistió en que el Gobierno de España "nunca ha tenido ningún reparo para enfrentarse a la administración Trump, para enfrentarse a Israel y también para enfrentarse a las dictaduras y a las teocracias del mundo".

La ministra subrayó el compromiso del Ejecutivo español frente a situaciones de crisis internacional, reforzando la idea de que España, ante el surgimiento de nuevas tensiones geopolíticas, mantiene una postura activa y crítica. En su intervención, según detalló el medio Europa Press, García señaló el papel del Gobierno español a la hora de responder a los hechos que alteran el panorama internacional, destacando también que las decisiones recientes de Estados Unidos e Israel representan un desafío directo al orden establecido.

Durante el acto de Más Madrid, que congregó a militantes y simpatizantes de la formación, García vinculó los recientes ataques contra Irán con patrones históricos asociados a intervenciones que, según sus palabras, contribuyen a la inestabilidad en el escenario global. En ese sentido, la ministra insistió en que “el Gobierno nunca ha tenido ningún reparo para enfrentarse a la administración Trump, para enfrentarse a Israel y también para enfrentarse a las dictaduras y a las teocracias del mundo”, frase recogida por Europa Press como eje de su discurso y reflejo de la postura gubernamental.

Europa Press consignó además que durante la intervención la ministra recalcó la necesidad de distinguir el carácter del régimen iraní sin que ello implique justificar las actuaciones militares que desde su perspectiva contribuyen a agravar conflictos internacionales mayores. La definición de la ofensiva como una “nueva operación imperialista” estuvo acompañada de un llamamiento al respeto del derecho internacional y al debate político sobre las respuestas adecuadas en un contexto que, según García, se caracteriza por la alteración de la paz y el orden mundial.

El acto celebrado por Más Madrid, liderado en la actualidad por Mónica García, centró su atención en los desafíos globales y la respuesta de España ante ellos, con especial énfasis en los recientes acontecimientos entre Estados Unidos, Israel e Irán. Las declaraciones de la ministra se enmarcan en la línea crítica adoptada por el Gobierno de España respecto a acciones militares exteriores promovidas por otros Estados, reforzando la disposición del país a jugar un papel activo en la defensa del orden internacional.

La ministra concluyó su intervención reiterando la postura de condena a cualquier estrategia que suponga una escalada bélica, reforzándose así el mensaje de que el Gobierno español apuesta por diplomacia y el rechazo de intervenciones que, a su juicio, contribuyen a un contexto de mayor incertidumbre global, según detalló Europa Press.