Siria anuncia el "cierre temporal" de parte de su espacio aéreo en plena ofensiva de Israel y EEUU contra Irán

El cese temporal en parte del espacio aéreo sirio se aplicará por doce horas, según precisó la Autoridad General de Aviación Civil y Transporte Aéreo de Siria en un comunicado oficial publicado en redes sociales. El organismo explicó que esta restricción comienza a partir de las 12:00 horas locales y se mantendrá durante al menos medio día inicial, respondiendo al contexto de operaciones militares en la región. La notificación de las autoridades sirias coincide con la escalada bélica luego de que Irán enviara misiles contra territorio israelí y posiciones de Estados Unidos, tras la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos sobre objetivos iraníes.

De acuerdo con la información difundida por la Autoridad General de Aviación Civil y Transporte Aéreo de Siria y recogida por medios internacionales, el objetivo principal de la disposición es mantener "los más altos estándares de seguridad aérea" en la actual coyuntura de tensión en Oriente Medio. El cierre afecta a rutas utilizadas por vuelos civiles, que desde el mediodía del sábado deberán operar únicamente mediante trayectos alternativos previamente autorizados. Según publicó la entidad en su comunicado, las rutas alternativas se encuentran en pleno funcionamiento y se intenta así asegurar la continuidad de los servicios y evitar interrupciones en las operaciones aéreas.

El medio consignó que la decisión se realiza en el marco de intensificación de los ataques militares entre diversas partes. Teherán emprendió el lanzamiento de misiles contra objetivos estadounidenses y sobre Israel, como reacción a las acciones militares previas encabezadas tanto por Estados Unidos como por Israel en suelo iraní. Ante este incremento de las hostilidades, la gestión del tráfico aéreo comercial se transforma en una prioridad para los gobiernos involucrados, desarrollando protocolos que reduzcan al mínimo los riesgos para las aeronaves civiles.

Las autoridades sirias insisten, según el comunicado difundido y citado por los medios, en su "pleno compromiso a la hora de garantizar la seguridad de la aviación civil y la continuidad del tráfico aéreo, de acuerdo con los procedimientos establecidos". Como parte de esas medidas, informaron que la situación será objeto de un monitoreo continuo, con la posibilidad de emitir nuevas actualizaciones conforme avance la jornada y se clarifique el escenario militar y diplomático en la región.

La política preventiva de cerrar parcialmente el espacio aéreo representa, de acuerdo con los comunicados oficiales, un mecanismo de protección ante el riesgo de incursiones no planificadas o incidentes relacionados con la escalada bélica. Frente a la respuesta de Irán y la persistencia de ataques aéreos en distintas zonas de conflicto, el gobierno sirio priorizó la reprogramación y redireccionamiento del tráfico comercial regular, permitiendo que los vuelos se desplacen por corredores considerados seguros.

El comunicado difundido apunta, además, que los sistemas de gestión del tráfico aéreo establecidos están preparados para afrontar este tipo de eventualidades, y que la coordinación internacional entre organismos de aviación civil permanece activa. La actualización constante de la información y la cooperación con aerolíneas y operadores aéreos buscan dar continuidad a las operaciones esenciales a pesar del contexto de tensión militar.

De acuerdo con los reportes oficiales, la medida, aunque de carácter transitorio, se inscribe en protocolos habituales durante crisis regionales, donde los riesgos para los vuelos civiles crecen en medio de movimientos militares inesperados. Las autoridades sirias reiteran que continuarán observando la evolución del contexto y que su prioridad permanecerá centrada en salvaguardar la integridad de los pasajeros y la operatividad de la red aérea nacional e internacional.