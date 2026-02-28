Patxi López cree que Feijóo "fastidia" a la Casa Real al pedir el regreso del Rey emérito: "Se mete donde no le llaman"

Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, expresó que la petición de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, para que el Rey emérito Juan Carlos I regrese a España provoca problemas a la propia Casa Real. Con esta declaración aludió a lo que considera una interferencia del principal dirigente de la oposición en cuestiones que, a su juicio, no le corresponden. Según las declaraciones recogidas por Europa Press, López interpretó esta iniciativa de Feijóo como una maniobra que desvía la atención de los problemas sociales del país.

De acuerdo con Europa Press, las afirmaciones del portavoz socialista se produjeron durante un encuentro con periodistas en la Plaza Mayor de Salamanca, acompañado de Carlos Martínez, candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Allí, Patxi López señaló que el PP muestra como única obsesión buscar fórmulas para presionar al Gobierno liderado por Pedro Sánchez, lo cual, en su opinión, termina perjudicando a los ciudadanos, así como a pensionistas y trabajadores. Esta acusación se enmarca en el contexto del rechazo del Partido Popular al decreto conocido como 'escudo social', una medida impulsada por el Ejecutivo para reforzar la protección social durante los últimos tiempos.

El portavoz socialista agregó que “se lían tanto que Feijóo ha llegado hasta a fastidiar a la Casa Real con la última de sus ocurrencias”, en referencia directa a la sugerencia pública del líder del PP sobre la conveniencia de que Juan Carlos I regrese al país. Según López, estas declaraciones de Feijóo no solo no aportan ninguna solución a los debates actuales, sino que generan tensiones en la institución monárquica.

En sus declaraciones publicadas por Europa Press, Patxi López defendió que la decisión sobre el retorno de Juan Carlos I no debe analizarse como un asunto que involucre a la ciudadanía en general. “El rey emérito puede volver cuando le dé la gana, lo que es un problema exclusivo de la Casa Real y no un problema de los ciudadanos”, sostuvo. De este modo, López subrayó que la decisión sobre la residencia de Juan Carlos I corresponde únicamente a la institución monárquica, desvinculando de ese debate al resto de la sociedad española.

Para el portavoz socialista, estos comentarios de Feijóo reflejan la falta de propuestas e iniciativas por parte del principal partido de la oposición. En palabras de López, “como el PP no tiene ni una sola idea que poner encima de la mesa, pues se mete en estos líos”. Así, consideró que el líder del PP recurre a este tipo de intervenciones cuando no dispone de alternativas que plantear en materia de políticas públicas o económicas.

Las declaraciones de Patxi López, reproducidas por Europa Press, surgen en un contexto de reiterada polémica sobre la figura del Rey emérito Juan Carlos I y el debate público respecto a su situación personal y judicial. López aprovechó la circunstancia para insistir en que el regreso de Juan Carlos I no representa una cuestión prioritaria para la ciudadanía, remitiendo la decisión a la Corona, al margen de los debates políticos que, según él, el PP intenta avivar en medio de una crisis social.

De igual manera, López insistió en que el Partido Popular, al rechazar medidas como el 'escudo social', contribuye al malestar de amplios sectores sociales. El portavoz del PSOE en el Congreso ejemplificó esto señalando que la estrategia de Feijóo y de su partido prioriza la confrontación política al debate de las propuestas concretas en beneficio de la población.

Europa Press consignó que el PSOE considera que el llamado de Feijóo respecto al rey emérito busca desviar la atención de la agenda social y servir como herramienta para atacar la gestión del Gobierno central. Para Patxi López, estas acciones son una muestra de la “obsesión” del PP por desgastar al Ejecutivo, lo que, en su visión, termina “castigando” a grupos vulnerables de la sociedad.

La intervención del portavoz socialista concluyó con una nueva crítica al líder popular por, según él, involucrarse en áreas institucionales que corresponden exclusivamente a la Casa Real y por asociar estos temas a los debates habituales de la política partidista, en vez de centrarse en iniciativas que respondan a la situación social del país, de acuerdo a lo publicado por Europa Press.