Paramount oficializa la compra de Warner a 31 dólares por acción, más de 90.000 millones de euros

El acuerdo alcanzado entre Paramount Skydance (PSKY) y Warner Bros. Discovery (WBD) estipula el lanzamiento de 30 películas anuales, distribuidas a partes iguales entre ambos estudios, y anticipa la obtención de sinergias con un valor superior a 6.000 millones de dólares (aproximadamente 5.000 millones de euros) a través de la integración tecnológica y la optimización conjunta de infraestructuras inmobiliarias. Esta decisión estratégica se produce tras la salida inesperada de Netflix de la contienda por el conglomerado mediático y de entretenimiento, un giro que ha facilitado la consolidación de una de las mayores operaciones en la industria audiovisual, según informó el medio original.

De acuerdo con la información detallada por Paramount y Warner en un comunicado conjunto, el precio de compra acordado para cada acción de WBD es de 31 dólares, fijando el valor total de la transacción en 110.000 millones de dólares, lo que equivale a unos 93.000 millones de euros. Esta suma incluye el capital de la empresa adquirida, calculado en 81.000 millones de dólares (unos 68.540 millones de euros), así como la deuda pendiente de la compañía, que completa el valor empresarial restante. Ambos Consejos de Administración aprobaron la fusión de forma unánime, dejando como fecha límite para la consumación del proceso el 30 de septiembre de 2026, tras la obtención de autorizaciones regulatorias y el respaldo de los accionistas de WBD, informó el medio.

La operación establece que Paramount desembolsará la totalidad del pago en efectivo por todas las acciones en circulación, planteando que, si la compra no se concreta dentro del plazo previsto, los accionistas de WBD percibirán una comisión de 0,25 dólares por trimestre hasta la finalización de la transacción, según publicó la fuente original. Este punto busca asegurar la protección de los intereses de los actuales propietarios de Warner Bros. Discovery en caso de retrasos por trámites regulatorios u otros factores externos a las compañías implicadas.

En el comunicado conjunto, David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance, señaló: "Desde el principio, nuestra búsqueda de Warner Bros. Discovery ha estado guiada por un propósito claro: honrar el legado de dos compañías icónicas y, al mismo tiempo, impulsar nuestra visión de construir una compañía de medios y entretenimiento de última generación". Estas declaraciones reflejan la intención de las partes de preservar la identidad y trayectoria histórica de ambas empresas, a la vez que se consolidan como un actor global de referencia en el sector audiovisual.

La retirada repentina de Netflix, también consignada por el medio, cambió la dinámica de la competencia por el conglomerado y permitió a Paramount Skydance avanzar con esta adquisición de grandes dimensiones. El cierre del acuerdo se ha previsto para el tercer trimestre de 2026, fecha que marcaría la creación formal de un nuevo gigante en la industria mediática y del entretenimiento mundial.

Según lo divulgado, las sinergias económicas derivadas de la operación incluyen la integración de plataformas tecnológicas y la fusión de infraestructuras inmobiliarias, lo que se traduce en una mejora de la eficiencia operativa y una reducción de costes relevantes para ambas entidades. Desde la perspectiva estratégica, el compromiso de estrenar 30 títulos cinematográficos al año apunta a intensificar la oferta de nuevas producciones y mantener un flujo continuo de contenidos frescos en el mercado internacional.

El valor empresarial total pactado, cifrado en 110.000 millones de dólares, representa una de las mayores adquisiciones en la historia del sector mediático, alineada con una tendencia global de concentración de activos en búsqueda de competitividad ante el avance del streaming y los cambios en la distribución y el consumo de contenidos audiovisuales, tal como reportó el medio. La operación contempla además múltiples beneficios derivados de la escala combinada y las nuevas oportunidades comerciales, financieras y tecnológicas que resultarán de la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery.

Así, el acuerdo entre ambas compañías implica no solo una reorganización corporativa de gran magnitud sino también un esfuerzo por innovar en el desarrollo y distribución de contenidos, en un contexto marcado por la intensa competencia internacional y la consolidación de pocas empresas dominantes en el mercado global del entretenimiento, de acuerdo con la información publicada por la fuente original.