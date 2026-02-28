Mónica García condena los ataques a Irán y acusa a Trump y Netanyahu de "poner patas arriba el orden y la paz mundial"

Durante su intervención en un acto político de Más Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, enfatizó que el Gobierno español asumirá su responsabilidad frente al panorama internacional tras la más reciente ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní. García describió la acción como una muestra de un nuevo desorden global al que, afirmó, España no permanecerá ajena. Según informó la plataforma informativa, la ministra realizó una “condena absoluta” al ataque, calificando la intervención como una “nueva operación imperialista” pese a dirigirse contra un régimen teocrático y dictatorial como el iraní.

El medio detalló que las declaraciones de García incluyeron críticas directas a los líderes de los países involucrados, señalando a Donald Trump y Benjamin Netanyahu como responsables de alterar el orden y la paz mundial. La ministra subrayó la postura del Ejecutivo español ante este tipo de escenarios, asegurando que “el Gobierno nunca ha tenido ningún reparo para enfrentarse a la administración Trump, para enfrentarse a Israel y también para enfrentarse a las dictaduras y a las teocracias del mundo”.

Durante su discurso, García sostuvo que eventos de esta naturaleza contribuyen a desestabilizar el escenario internacional y remarcó la necesidad de reacciones firmes por parte de los gobiernos y la sociedad civil. Según consignó el medio, la ministra de Sanidad señaló que la intervención no puede ser justificada bajo la premisa del enfrentamiento a dictaduras, argumentando que la violencia y la imposición por la fuerza solo acentúan el desorden global.

El acto político en el que la ministra expuso su postura reunió a militantes y simpatizantes de Más Madrid. En ese marco, García reiteró que, ante situaciones donde la estabilidad internacional se ve comprometida, España ha demostrado capacidad y disposición para tomar posición y actuar ante gobiernos, tanto aliados como adversarios, que, en sus palabras, atenten contra la paz internacional.

Las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán han captado la atención global en los últimos días, con repercusiones en los distintos espacios multilaterales. De acuerdo a lo publicado por el medio, las autoridades españolas observan estos enfrentamientos con preocupación y destacan la importancia de mantener canales diplomáticos para evitar una escalada mayor.

En sus declaraciones, la ministra instó a la comunidad internacional a adoptar posturas que prioricen la protección del derecho internacional y a rechazar cualquier intervención unilateral, independientemente del régimen involucrado. García destacó que tanto la sociedad civil como los gobiernos deben mantenerse vigilantes y asumir posturas que respalden el orden internacional y contribuyan a la resolución pacífica de los conflictos.

Además, la responsable de Sanidad hizo mención a la historia reciente de la política exterior española, recordando que el país ha mantenido un enfoque crítico y autónomo frente a gobiernos de los Estados Unidos, Israel y otras naciones cuando sus acciones han contravenido la legalidad internacional o han puesto en riesgo la estabilidad global. Según publicó el medio, García remarcó la coherencia del Ejecutivo en ese sentido y reiteró el compromiso de España con valores como el diálogo, la paz y el respeto por las instituciones multilaterales.

Las palabras de la ministra se produjeron en un contexto marcado por la incertidumbre y el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Ante el auditorio de su formación política, García volvió a poner en relieve su rechazo a cualquier tipo de imperialismo y expresó que el Gobierno español continuará oponiéndose tanto a las injerencias como a las prácticas de los regímenes autoritarios.

Finalmente, durante el acto de Más Madrid, la ministra subrayó que España apostará por soluciones políticas y diplomáticas, y continuará defendiendo los principios que, a su juicio, deben regir la conducta de la comunidad internacional ante crisis como la generada por la intervención militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.