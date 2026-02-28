Miriam Garlo, Mejor Actriz Revelación en los Premios Goya 2026 por su papel en 'Sorda'

El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) se convirtió este sábado en el escenario principal de la edición número 40 de los Premios Goya, donde la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España distinguió a varios nuevos talentos de la industria audiovisual. Uno de los momentos centrales de la gala fue la entrega del Goya a Mejor Actriz Revelación a Miriam Garlo por su interpretación en la película ‘Sorda’. Según publicó la propia Academia, la ceremonia reunió a destacados nombres del cine y sirvió como punto de encuentro para reconocer la labor de intérpretes emergentes.

El medio detalló que, junto a Garlo, también aspiraban al reconocimiento Nora Hernández, por su trabajo en ‘La cena’, Blanca Soroa, por su papel en ‘Los Domingos’, Elvira Lara, por ‘Los Tortuga’, y Llúcia Garcia, por su actuación en ‘Romería’. La competencia en esta categoría reflejó la variedad de nuevos rostros que han ganado notoriedad en la cinematografía española durante el último año.

De acuerdo con la información facilitada por la Academia, la película ‘Sorda’, gracias al trabajo de Garlo, posicionó a la intérprete entre las figuras más prometedoras del panorama actual. El galardón no solo supuso un aval a la carrera de la actriz, sino que también representó una muestra de la atención que la industria dedica al surgimiento de nuevas voces en la interpretación.

La entrega de los Premios Goya 2026 marcó las cuatro décadas de existencia de los galardones que, desde su creación, se han consolidado como la principal distinción del cine español. Esta edición contó con una amplia cobertura y reunió en Barcelona a profesionales del sector y representantes de la cultura. Según consignó la Academia, la elección de la ciudad no fue casual, ya que buscó reforzar la descentralización y la visibilidad de la industria más allá de Madrid.

Durante la gala se otorgaron distinciones en distintas categorías, poniendo en relieve tanto trayectorias consolidadas como trayectorias emergentes. En el caso de la categoría de Mejor Actriz Revelación, la selección de finalistas demostró la apuesta por el talento joven y la capacidad para destacar en proyectos cinematográficos diversos en género y estilo, de acuerdo con la información ofrecida por la organización.

La presencia de nuevos nombres como Hernández, Soroa, Lara y Garcia reafirmó la variedad y el empuje de actrices que han irrumpido en la escena nacional. Estos reconocimientos, sumados al triunfo de Garlo, reflejaron la vitalidad y el dinamismo que impulsa el cine realizado en España. La Academia subrayó que este tipo de premios funcionan como plataforma para dar visibilidad a intérpretes que inician o consolidan sus carreras, abriéndoles espacios en futuras producciones y contribuyendo al desarrollo de la industria.

La ceremonia del CCIB no solo celebró los logros del último año, sino que rindió homenaje a los cuarenta años de historia de los Goya, rememorando los momentos relevantes desde su fundación y el papel que han desempeñado en la promoción del séptimo arte español. Los organizadores recordaron la evolución de los premios y el impacto que han tenido en la proyección internacional del cine español, tanto en el reconocimiento de figuras consagradas como en el descubrimiento de nuevos talentos.

El evento reunió en Barcelona a cineastas, intérpretes, productores y profesionales técnicos, consolidándose como un punto clave en la agenda cultural anual. Según reportó la Academia, el ambiente de celebración se combinó con la reivindicación de la diversidad de propuestas presentes en el cine español actual, un hecho que se reflejó en la variedad de películas y creadores nominados en las distinas categorías.

La edición 2026 de los Premios Goya reforzó su relevancia como instrumento de promoción del talento emergente y como espacio de reconocimiento a los profesionales que contribuyen a la riqueza del sector audiovisual. La presencia de Miriam Garlo y las demás finalistas de la categoría de Mejor Actriz Revelación evidenció el potencial y la proyección de una nueva generación de intérpretes dentro de la cinematografía nacional, según concluyó la información presentada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.