La Embajada en Irán, donde hay unos 150 españoles, sigue de cerca la situación tras el ataque de EEUU e Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha confirmado la presencia de 158 ciudadanos españoles en territorio iraní y recomienda firmemente que quienes se encuentren en Irán abandonen el país aprovechando los medios de transporte disponibles. De acuerdo con fuentes citadas por el medio de comunicación, esta recomendación responde a los recientes bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel contra posiciones en Irán, lo que ha elevado el nivel de alerta en toda la zona.

Según informó el medio, la Embajada española en Teherán mantiene una vigilancia constante de la evolución de los acontecimientos tras los ataques ejecutados en las últimas horas por las fuerzas estadounidenses e israelíes. El Ministerio de Asuntos Exteriores había emitido anteriormente avisos desaconsejando totalmente viajar a Irán debido a los riesgos existentes, y ahora eleva la advertencia en respuesta a la escalada militar.

El medio detalló que el nivel de alerta para viajes a Irán ya se encontraba en su punto máximo antes de los sucesos recientes. Las autoridades diplomáticas recomiendan evitar cualquier viaje al país y reiteran la necesidad urgente de que los residentes españoles salgan de la región mientras sea posible. Estas directrices se han compartido tanto a través de la web del ministerio como mediante comunicación directa con la comunidad española en Irán.

El conflicto se intensificó tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, dirigido al régimen iraní. Según publicó la fuente, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el objetivo de la ofensiva es poner fin al gobierno de los ayatolás. En respuesta, Irán lanzó un primer contraataque empleando drones y misiles contra territorio israelí, lo cual aumentó las tensiones en la región y elevó las preocupaciones de seguridad para los ciudadanos extranjeros residentes o en tránsito, incluidos los españoles.

La Embajada de España en Israel, por su parte, ha difundido mensajes en sus redes sociales dirigidos a los españoles presentes en ese país. En estos comunicados, según consignó el medio, se insta a la ciudadanía a cumplir estrictamente las recomendaciones de las autoridades israelíes, permanecer atentos ante la evolución de la crisis y ubicarse cerca de refugios designados ante posibles ataques.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, según reportó la fuente, mantiene contacto permanente con sus representaciones diplomáticas en la región y con los españoles que se encuentran tanto en Irán como en Israel para proporcionar información actualizada y recomendaciones de seguridad. Estas medidas buscan, en palabras de la administración, reducir el riesgo para la comunidad española en un entorno internacional donde las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El crecimiento de la crisis militar en Oriente Medio ha motivado una actualización de los mensajes preventivos para los viajeros y residentes, reforzando la total desaconsejación de desplazamientos a zonas en conflicto. El medio añade que las instrucciones para abandonar Irán incluyen el uso de vuelos comerciales y cualquier alternativa disponible, dado que la situación podría restringir la movilidad en el corto plazo.