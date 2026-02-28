Israel lanza un "ataque preventivo" contra Irán y declara estado de emergencia en todo el país

Entre las últimas disposiciones adoptadas, el gobierno israelí ordenó el cierre total del espacio aéreo nacional y la cancelación inmediata de todos los vuelos, lo que motivó que las autoridades pidieran a la población evitar acudir a los aeropuertos hasta nuevo aviso y recomendaran a quienes se hallan fuera del país que permanezcan atentos a los canales oficiales de información. Estas medidas cautelares se anunciaron en un contexto de creciente tensión, tras lo que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, comunicó el lanzamiento de un "ataque preventivo" contra Irán y declaró un "estado de emergencia especial" en el territorio israelí, según reportó el Ministerio de Defensa israelí, información recogida por el diario Times of Israel.

De acuerdo con la agencia semioficial iraní Fars, se registraron al menos tres explosiones en Teherán, la capital iraní. Por su parte, la agencia oficial de noticias IRNA informó que, según sus corresponsales, el centro urbano se vio afectado por densas columnas de humo a consecuencia de estas detonaciones. Hasta el momento, las agencias iraníes aclararon que se desconoce el origen de las explosiones señaladas, y las investigaciones para esclarecer lo sucedido continuaban en desarrollo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel activaron las alarmas en todo el país y llamaron a la población a mantenerse cerca de los refugios antiaéreos ante la posibilidad de una represalia iraní. "Como resultado, se esperan ataques con misiles y aviones no tripulados contra Israel y su población civil en el futuro próximo", expresó el Ministerio de Defensa israelí en un comunicado difundido oficialmente. El Ejército israelí precisó en sus canales digitales que esta advertencia preventiva fue emitida para preparar a la ciudadanía ante el posible lanzamiento de misiles hacia territorio israelí.

A partir de las 08.00 horas (hora local), las Fuerzas Armadas indicaron el inicio de modificaciones inmediatas en las Pautas del Comando del Frente Interno, según publicó el Ejército en redes sociales. Entre los cambios ordenados figura la suspensión de actividades educativas, restricciones a reuniones y la prohibición del funcionamiento de lugares de trabajo, excepto para aquellos considerados sectores esenciales. El objetivo declarado es minimizar el riesgo para la población civil ante eventuales ataques provenientes de Irán.

El Ministerio de Transportes de Israel también anunció la interrupción de todas las operaciones aéreas y el cierre indefinido del espacio aéreo nacional. Tal como informó el Times of Israel, la reapertura de estos servicios ocurrirá solo cuando las autoridades determinen que las condiciones de seguridad lo permitan, con la estipulación de que se anunciará con al menos 24 horas de antelación.

La ofensiva israelí contra Irán, confirmada por el ministro de Defensa, se produjo en un contexto marcado por la escalada de tensión registrada durante junio de 2025, cuando Estados Unidos se alineó con Israel en la respuesta a acciones previas iraníes. El comunicado del Ministerio de Defensa remarcó que el ataque buscó neutralizar amenazas inmediatas sobre la seguridad nacional israelí. Estos acontecimientos acontecieron tras semanas de creciente preocupación internacional por el deterioro de la estabilidad en la región.

Según publicó IRNA, la situación en la capital iraní se presentaba caótica tras las detonaciones iniciales, mientras que las autoridades locales mantenían la vigilancia y aún no emitían información oficial sobre los posibles daños o víctimas. Fars y IRNA resaltaron el desconocimiento, hasta ese momento, del origen de las explosiones y la espera de pronunciamientos por parte del gobierno iraní.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa hebreo mantuvo la divulgación pública constante de instrucciones y actualizaciones para la ciudadanía, enfatizando la importancia de atender los avisos de seguridad y cumplir con las restricciones para garantizar la protección de la población. El Ejército israelí insistió en la naturaleza preventiva de las medidas adoptadas y pidió colaboración para facilitar la labor de las fuerzas de defensa y emergencias.

De acuerdo con Times of Israel y comunicados oficiales israelíes, permanece vigente la prohibición de actividades no esenciales en todo el territorio, así como la restricción de movimientos y la exhortación a permanecer atentos ante futuras órdenes. En el plano internacional, la secuencia de hechos suscitó incertidumbre respecto al posible desarrollo de nuevos enfrentamientos directos entre las potencias regionales, en medio de una vigilancia diplomática y militar reforzada por parte de aliados y organismos internacionales.