Agencias

Irán denuncia cerca de 25 estudiantes muertas en un bombardeo de Israel contra una escuela

Guardar

Las autoridades de Irán han denunciado este sábado la muerte de cerca de 25 estudiantes a causa de un bombardeo de Israel contra una escuela en la provincia de Hormozgán (sur), en medio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán y la respuesta de Teherán, que ha lanzado misiles contra objetivos militares estadounidenses en la región y contra territorio de Israel.

El gobernador del condado de Minab ha indicado que un total de 24 personas han muerto en el ataque, que habría alcanzado la escuela primaria Shajare Tayebé, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre estas acusaciones.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca "eliminar la amenaza existencial" de Irán, con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo final de la operación es la eliminación de las estructuras de poder instaladas en la República Islámica en 1979, una ofensiva sorpresa que llega en medio de unas negociaciones indirectas con Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE quiere bajar los umbrales de velocidad delictiva de 60 a 50 km/h en ciudad y de 80 a 70 km/h en carretera

El grupo socialista propone ajustar la legislación actual para castigar con mayor rigor a quienes excedan límites permitidos, argumentando que una revisión penal resulta necesaria ante el alto porcentaje de siniestros mortales vinculados a conductas temerarias según estimaciones recientes

El PSOE quiere bajar los

Maíllo (IU) alerta de que el ataque a Irán lleva al mundo al "abismo" y puede ser la antelasala de una guerra regional

Antonio Maíllo denuncia en televisión que la operación militar contra Irán representa un riesgo extremo para la estabilidad global, señala la ruptura del derecho internacional y advierte que el planeta enfrenta una amenaza inédita de conflicto en Oriente Medio

Infobae

Comienza este lunes en Valladolid el juicio por el 'cambiazo de ataúdes' de la 'Operación Ignis'

Un total de 23 personas se enfrenta a penas que suman más de 200 años de cárcel por presunta estafa, blanqueo y otros delitos tras una investigación que involucra a cientos de familias y miles de denuncias en Castilla y León

Comienza este lunes en Valladolid

Arabia Saudí condena el contraataque iraní contra las bases de EEUU en la región

Arabia Saudí condena el contraataque

8 Lemas por el 8M: 2019 bate récords de asistencia a las marchas, con 350.000 solo en Madrid: 'Somos imparables'

8 Lemas por el 8M: