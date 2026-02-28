Irán denuncia al menos 40 muertos en un bombardeo de Israel contra una escuela de niñas en el sur de Irán

El gobernador del condado de Minab comunicó previamente que al menos 24 estudiantes fallecieron tras el ataque, una cifra que ha sido superada en nuevos reportes oficiales. Según publicó la radiotelevisión iraní IRIB, el bombardeo contra una escuela primaria en la provincia de Hormozgán ha dejado al menos 40 personas muertas y 48 heridas, mayoritariamente estudiantes, en un incidente atribuido a fuerzas israelíes. Esta ofensiva ocurre en el contexto de la operación militar conjunta que Israel lleva a cabo junto a Estados Unidos contra territorio iraní, y durante una escalada de hostilidades en la región.

De acuerdo con IRIB, el blanco fue la escuela primaria Shajare Tayebé, ubicada en el sur de Irán. Aunque no se ha hecho pública la cifra exacta de adolescentes fallecidas, el medio informa de que la mayoría de las víctimas son estudiantes del recinto educativo. El ataque, según denunció el gobierno iraní, forma parte de una estrategia militar israelí que ha extendido las confrontaciones más allá de las fronteras de Gaza y el Líbano, alcanzando áreas civiles dentro de Irán.

Hasta el momento, las Fuerzas Armadas de Israel no han emitido pronunciamiento oficial sobre el bombardeo ni sobre las acusaciones formuladas por Irán, reportó IRIB. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, admitió el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos, la cual se plantea como una medida para, en palabras suyas, “eliminar la amenaza existencial” que el liderazgo iraní supone para Israel. Netanyahu mencionó también la intención de buscar un cambio de régimen en Teherán y el fin de la República Islámica iraní surgida en 1979.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a los objetivos de esta ofensiva militar, asegurando que busca eliminar las estructuras de poder establecidas bajo la actual República Islámica. Trump calificó la acción como una ofensiva sorpresa lanzada mientras las autoridades estadounidenses intentan mantener negociaciones indirectas con funcionarios iraníes, orientadas a la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear del país persa.

El medio IRIB recordó que el ataque contra la escuela y las operaciones conjuntas en territorio iraní se suceden en medio de respuestas de Teherán, que ha disparado misiles contra objetivos militares estadounidenses en la región, además de lanzar ataques sobre territorio israelí. La dimensión de las represalias es motivo de preocupación internacional y ha llevado a líderes mundiales a advertir sobre el riesgo de una escalada bélica que pueda afectar a otros países de Oriente Próximo.

El informe de IRIB subrayó que las cifras de víctimas continúan en revisión, dado el estado crítico de varias personas heridas por el impacto, y que los servicios de emergencia aún despliegan esfuerzos de rescate y atención médica en la zona afectada de Hormozgán.

Fuentes oficiales en Teherán afirman que el número de muertos aumenta con el paso de las horas, mientras familiares y vecinos esperan información en hospitales y centros de emergencia de la región, según consignó IRIB.