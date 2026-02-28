Irán ataca posiciones militares de EEUU en Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos

El Ministerio de Defensa de Qatar reportó la interceptación de misiles lanzados contra su territorio, señalando que la amenaza fue neutralizada tras su detección y que ningún proyectil llegó a impactar en suelo qatarí. Según informó la cartera militar, se aplicó el plan de seguridad correspondiente, logrando frustrar el ataque. Este episodio se inscribe en la serie de respuestas que Irán dio a operaciones militares previas, abriendo un nuevo capítulo en la escalada de tensiones regionales. De acuerdo con lo publicado por la agencia semioficial iraní Fars, Irán lanzó misiles no solo contra territorio israelí sino contra posiciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

La ofensiva iraní responde al ataque conjunto realizado por Estados Unidos e Israel contra instalaciones clave en Teherán y otras localizaciones iraníes. Tal como consignó la agencia Fars, los misiles fueron dirigidos a instalaciones estratégicas bajo control estadounidense: la Quinta Flota en Bahréin, la base aérea de Al Udeid en Qatar, la base aérea de Al Salem en Kuwait y la base de Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos. El medio bahreiní BNA difundió un comunicado oficial confirmando que un centro de la Quinta Flota de Estados Unidos fue alcanzado por el ataque iraní. Esta base naval supervisa las operaciones en el golfo Pérsico, el mar Rojo y el mar de Arabia y su sede se encuentra en Bahréin.

El mismo comunicado de BNA instó a la población a seguir las instrucciones de las autoridades y a informarse únicamente a través de fuentes oficiales. La agencia de noticias detalló que los ataques fueron lanzados desde fuera del territorio bahreiní, lo que en opinión de las autoridades locales constituye una violación de su soberanía y seguridad. El Gobierno afirmó que los cuerpos militares y de seguridad pusieron en marcha los planes de emergencia y tomaron medidas destinadas a proteger a la población.

El gobierno bahreiní calificó estos hechos como una amenaza directa contra la seguridad del reino y de las personas residentes en él. De acuerdo con el comunicado reproducido por BNA, las autoridades del país se reservan “el pleno derecho a responder y a tomar las medidas necesarias” para salvaguardar su integridad territorial en coordinación con aliados y socios.

En Qatar, el Ministerio de Defensa denunció la caída de varios misiles sobre su territorio, evitando aclarar el origen exacto de los proyectiles. Según lo consignado por el Ministerio y reproducido por medios oficiales locales, la defensa antimisiles controló la situación inmediatamente e interceptó todos los misiles antes de que impactaran en el país. Las autoridades qataríes remarcaron la activación de los protocolos de respuesta establecidos como parte de su plan nacional de seguridad.

Por su parte, la televisión estatal iraní IRIB reconoció que el inicio de estos ataques contra Bahréin formó parte de la reacción directa a la operación militar de Estados Unidos e Israel en Irán. Además, la agencia semioficial Fars incluyó en su reporte los nombres de los objetivos: el centro de operaciones navales de la Quinta Flota en Bahréin y las bases aéreas utilizadas por fuerzas estadounidenses en diversos Estados del golfo Pérsico.

Estos acontecimientos se dieron tras una jornada marcada por operaciones militares en la región, después de que fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaran una ofensiva masiva sobre distintos puntos clave dentro de Irán, incluidas ciudades como Teherán. El intercambio de ataques elevó la alerta en los países donde operan bases estadounidenses, movilizando tanto a sus fuerzas militares como a las autoridades locales. Fuentes oficiales de Bahréin y Qatar, citadas por medios de comunicación como BNA y la agencia Fars, coincidieron en describir los ataques como provenientes del exterior y señalaron la inmediata puesta en marcha de mecanismos de protección y control.

Kuwait y Emiratos Árabes Unidos también figuran entre los Estados señalados como objetivo del lanzamiento de misiles por parte de Irán, aunque hasta el momento no se han difundido informes oficiales de estos países sobre el resultado de los ataques. La sede de la Quinta Flota en Bahréin y las bases aéreas en la región cumplen funciones consideradas estratégicas para la presencia norteamericana en el golfo Pérsico, apoyando operaciones militares y logísticas en una zona de alta tensión. El ciclo de ofensivas ha intensificado la preocupación por una posible propagación del conflicto más allá de las fronteras iraníes e israelíes, involucrando directamente a Estados donde Estados Unidos mantiene instalaciones y personal militar.

El gobierno de Bahréin enfatizó que coordinará su respuesta junto a sus aliados, en clara referencia a Estados Unidos y otros países occidentales presentes en la región. Mientras tanto, las autoridades qataríes informaron en reiteradas ocasiones la plena activación de los sistemas de defensa y el seguimiento permanente de la situación.

Según lo documentado por la agencia semioficial Fars y confirmado por reportes de distintos medios, la escalada de ataques ha puesto en alerta máxima a las bases y contingentes norteamericanos en toda la región del golfo. La ofensiva iraní constituye una reacción inmediata a la intervención armada estadounidense e israelí, ampliando el área de riesgos hacia otros Estados aliados de Estados Unidos y generando preocupación por la estabilidad regional.